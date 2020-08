Romafamilie protesteert voor gebouw Rijkswaterstaat in Den Bosch, politie ook aanwezig

De familie voor het gebouw van Rijkwaterstaat (Foto: Bart Meesters/ SQ Vision). vergroot

Zo'n dertig tot veertig mensen hebben zich met spandoeken verzameld voor het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Zuidwal in Den Bosch. Het zijn leden van een Romafamilie uit Rosmalen, die beschuldigd wordt van witwassen en boos is op de overheid. Rijkwaterstaat stuurde twee medewerkers naar het gebouw om in gesprek te gaan met de familie. Twee leden daarvan werden iets na elven binnen uitgenodigd voor een gesprek.

Op foto's is te zien hoe een aantal mannen op de motorkap van een auto zit, die pal voor de ingang van het gebouw is geparkeerd. Ook zijn er veel kinderen bij, die spandoeken vasthouden met daarop de namen van de ministers Grapperhaus, Nieuwenhuizen en Hoekstra. Op een vierde spandoek staat 'Razzia 2020'.

De politie is met tien tot vijftien agenten aanwezig. Korte tijd werd het kruispunt bij het gebouw bezet, maar verder spreekt een omstander van een rustige sfeer.

Tientallen familieleden zijn aanwezig (foto: Bart Meesters). vergroot

In 2016 werden tien leden van de Romafamilie veroordeeld tot celstraffen. Volgens het OM kochten ze meerdere huizen met crimineel geld. Het Brabants Dagblad schrijft dat Rijkwaterstaat in 2008 twee huizen van de familie kocht aan de Graafsebaan in Rosmalen. Die huizen moesten weg voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. De familie zou aangeven dat ze de huizen die ze volgens justitie met crimineel geld bekostigden, juist betaalden van het geld dat ze kregen van Rijkwaterstaat.

Op dit moment loopt de zaak rond de verdenkingen van witwassen nog in hoger beroep. Maandag is de volgende zitting.

De situatie voor het gebouw van Rijkwaterstaat (foto: Bart Meesters). vergroot