Rolstoelen, rollators en speelgoed: hulpgoederen uit Den Bosch vertrokken naar Beiroet

Bestemming Beiroet vergroot

Rolstoelen, rollators, speelgoed, kleding en tal van andere hulpgoederen zijn vanuit het Veteranen Ontmoetings Centrum 'Ouwestomp' in Den Bosch onderweg naar Beiroet. 38 volgeladen pallets werden dinsdagochtend door militairen met vrachtwagens opgehaald om naar Rotterdam gebracht te worden. Daar worden ze verscheept naar de stad die op 4 augustus verwoest werd door twee explosies in de haven.

Libanonveteranen besloten daarop een actie te starten om de bevolking te ondersteunen in het land waar zij zo'n veertig jaar geleden gediend hebben. De respons was groot, waardoor er vier vrachtwagens nodig zijn om de goederen naar de haven van Rotterdam te brengen.

"Ik weet zeker dat dit goed gebruikt kan worden in Beiroet."

Ansje van Zetten is een van de vrijwilligers van 'Ouwestomp' die druk bezig is geweest met de actie en is blij dat er zoveel spullen zijn opgehaald.

"Het is niet alleen veel, maar ook allemaal in heel goede staat. Ik weet zeker dat dit goed gebruikt kan worden in Beiroet en we zijn heel dankbaar dat zoveel mensen ervoor gezorgd hebben dat we dit kunnen doneren. Super en overweldigend."

De hulpgoederen worden ingeladen in Den Bosch:

Wachten op privacy instellingen...

Niet alleen oud-militairen, maar ook veel particulieren en bedrijfjes zijn bij 'Ouwestomp' langs geweest om spullen te brengen voor Beiroet.

"Veel kringloopwinkels met bruikbaar materiaal, maar ook mensen die met zakken en dozen kleding en speelgoed kwamen voor de getroffen kinderen in Beiroet. Ook hoorde we dat er in de kerk in Berlicum en Rosmalen aandacht is geweest voor onze actie en een oproep om te doneren. Echt mooi."

"In Libanon zijn er ook medewerkers die ervoor zorgen dat alle goederen op de juiste plek terechtkomen."

Veteraan Jeroen Stam heeft het zweet op zijn voorhoofd als hij nog wat rolstoelen vastgespt bovenop een al volgeladen pallet. Hij heeft zich laten informeren over het verdere verloop van het transport naar Beiroet.

"De spullen gaan nu naar Rotterdam en worden daar onderdeel van 'Containers of Love'. Verschillende particuliere acties hebben samengewerkt om een vrachtschip naar Beiroet te regelen. In Libanon zijn er ook medewerkers die ervoor zorgen dat alle goederen op de juiste plek terechtkomen."

Via Rotterdam naar Beiroet vergroot