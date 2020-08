Nikkie de Jager gaat make-upwedstrijd presenteren voor NPO Zapp

Nikkie de Jager krijgt begin volgend jaar een make-up- en grimewedstrijd op NPO Zapp. De 26-jarige beautyvlogster uit Uden, beter bekend als NikkieTutorials, maakt haar debuut als presentatrice. Ze had al wel een presentatierol bij het aangepaste Eurovisie Songfestival, eerder dit jaar in Rotterdam.

In de AVROTROS-serie nemen jonge make-uptalenten het tegen elkaar op in verschillende uitdagingen. De visagiste begeleidt de kinderen daarbij. Meer details over het programma worden later bekendgemaakt.