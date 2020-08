Politie arresteert Johan van Laarhoven in zijn cel en verhoort hem over witwassen

Johan en zijn vrouw Tukta van Laarhoven in betere tijden (foto: Justiceforjohan.nl). vergroot

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught gearresteerd. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar de politie hem verhoort over zijn strafzaak. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Breda in een persbericht.

Politie en justitie verdenken Johan van Laarhoven (59) van grootschalig witwassen met coffeeshopketen The Grass Company. Het zou gaan om 20 miljoen euro aan misdaadgeld. Hij wordt ook verdacht van belastingfraude en het vormen van een criminele organisatie. Voor die verdenkingen is hij zo'n drie jaar geleden al aangeklaagd. Maar hij is er formeel nog nooit voor opgepakt.

De politie wil Van Laarhoven ook de 'komende dagen' ondervragen in het bijzijn van zijn advocaat. Volgens het OM hebben ze Van Laarhoven al vaker gevraagd mee te werken aan een verhoor. "Dat wilde hij niet. De verdediging liet weten de voorkeur te hebben voor een verhoor bij de rechter-commissaris," meldt het OM. De rechter-commissaris heeft de verdachte vervolgens weer naar de politie verwezen.

Volgens het OM maakte de coronacrisis een normaal verhoor ook tijdelijk niet mogelijk.

Naar huis

Van Laarhoven zit momenteel in Vught de laatste dagen uit van een celstraf voor witwassen die hij in Thailand kreeg. Hij wordt vrijdag uit de PI Vught naar huis gestuurd. Hij moet dan gaan werken aan zijn reïntegratie in de Nederlandse samenleving.

Hij kan zich ook gaan voorbereiden op zijn strafzaak. Vermoedelijk volgt komend najaar een eerste tussentijdse rechtszaak waarop wordt bepaald hoe het proces verder gaat. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling nog dit jaar of begin 2021 kan starten . Hoofdverdachten zijn Johan van Laarhoven, zijn broer Frans en de bedrijfsleider van The Grass Company.