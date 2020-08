Geen feest in de kroeg, maar bier drinken voor de webcam tijdens introductieweek Tilburg

2500 studenten bezochten de infomarkt, verdeeld over de dag (foto: Omroep Brabant). vergroot

Thuis feesten met een livestream of de stad verkennen met een app. De introductieweek in Tilburg ziet er door de coronacrisis heel anders uit. “We doen wat we kunnen om er iets moois van te maken”, vertelt Féline de Vries van de TOP-week.

Het geeft een wat sombere indruk. Normaal staat het Spoorpark tijdens de introweek vol tentjes met daarin brakke studenten. Nu slenteren studenten langs kraampjes in de regen op de informatiemarkt. Maandag ging de TOP-week online van start, dinsdag zien de prille studenten elkaar voor het eerst in levenden lijve.

Ondanks de pandemie en regen, laten de 3500 deelnemers zich een fijne introductieweek niet zomaar afpakken. “Het is heel anders”, geeft eerstejaars student organisatiewetenschappen Marinthe Schutselaars toe. “Toch ben ik heel blij dat ze zo hun best doen om er iets leuks van te maken. Het is geweldig om zoveel nieuwe mensen te leren kennen.”

"Echt contact veel leuker dan in je eentje thuis voor de webcam."

"De sfeer kan eigenlijk niet beter. Het is een heel goed begin van je studie", weet de 20-jarige Harm Weren. "Toch is echt contact veel leuker dan in je eentje thuis voor de webcam. Ik vind het vooral heel fijn dat sommige activiteiten wel door mogen gaan."

“We zijn hier wel heel creatief van geworden”, lacht Feline. Zo heeft de TOP-week een heuse eigen radiozender. Ook heeft de organisatie een eigen app, met haast oneindige mogelijkheden. Het festival is vervangen door een livestream met dj’s. Een wandeling om kennis te maken met de stad, kun je met behulp van je telefoon toch lopen.

Het was even slikken toen het besluit begin deze maand viel. De introductieweken mochten na lang gesteggel vanuit Den Haag doorgaan, maar wel in flink uitgeklede vorm. “Dat was echt heel verdrietig”, weet Féline. “We moesten ons programma begin deze maand volledig omgooien. Normaal staat alles dan al als een huis.”

Bier drinken mag niet en bijeenkomsten moeten zoveel mogelijk online worden gehouden. Sportbijeenkomsten en wervingsactiviteiten mogen wel ‘offline’ doorgaan. In de gehele week zijn er daarom slechts drie momenten waarop de leerlingen ouderwets samenkomen.

"Je wil straks niet in je eentje in de collegezaal zitten."

Toch is de introweek daarom misschien wel belangrijker dan ooit, weet de organisatie. Feline: “Het is echt heel waardevol om medestudenten te kennen en al je vragen te kunnen stellen. Je wil straks niet in je eentje in de collegezaal zitten.”

De informatiemarkt in Tilburg. (foto: Omroep Brabant). vergroot