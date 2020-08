Omgevallen bomen en afgewaaide takken door zomerstorm Francis, ook woensdagmorgen nog onstuimig

Wachten op privacy instellingen... Een afgevallen tak verspert de weg in Drunen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Omgevallen bomen en afgewaaide takken door zomerstorm Francis

Zomerstorm Francis trekt sinds dinsdagavond over de provincie en dat leidt her en der tot overlast door omgevallen bomen en afgewaaide takken. Grote problemen lijken uit te blijven. Maar ook woensdagochtend kan het nog behoorlijk onstuimig zijn.

Janneke Bosch Geschreven door

In de Kloosterstraat in Schijndel was het dinsdagavond laat raak: een dikke boom is daar doormidden gebroken en die versperde de weg. De weg moest worden afgezet door de politie en de brandweer zaagde de boom in stukken om hem van de weg te kunnen halen.

(foto: Sander van Gils/SQ Vision)

(foto: Sander van Gils/SQ Vision)

Toen die klus geklaard was, kon de weg nog altijd niet worden vrijgegeven, omdat een andere boom in de straat inmiddels ook gebarsten bleek. De gemeente is daarvan op de hoogte gebracht.

Ook in Drunen was storm Francis te sterk voor een boom: op de Duinweg waaide een dikke tak van een boom en kwam op de weg terecht. Ook daar is de brandweer aan de slag gegaan om de tak in stukken te zagen en aan de kant van de weg te liggen. De weg is daar inmiddels wel weer vrijgegeven.

Overloon

In Overloon is een grote tak van een boom afgebroken. De brandweer moest met een hoogwerker aan de slag om de tak weg te halen en andere losse takken uit de bomen te verwijderen.

(foto: Saskia Kusters/SQ Vision)

Onstuimige ochtend

Volgens Weerplaza lag het hoogtepunt van de storm in de tweede helft van de nacht, maar ook de woensdagochtend kan nog erg onstuimig verlopen, met nog windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd en Rijkswaterstaat waarschuwt om voorzichtig te zijn als je woensdagmorgen de weg op moet. Pas in de loop van de dag wordt het rustiger.

