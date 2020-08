Boren naar gas in Loon op Zand mag doorgaan, Raad van State veegt bezwaren van tafel

Het boren naar gas in de gemeente Loon op Zand mag doorgaan. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren die tegen de gaswinning waren ingediend, van tafel geveegd. Omwonenden, de provincie, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en De Efteling waren naar de Raad van State gestapt. Ze zijn bang voor schade aan natuur en milieu.

De procedure bij Nederlands hoogste rechtsorgaan werd aangespannen nadat minister Eric Wiebes van Economische Zaken een winningsvergunning had verleend aan Vermilion Energy Netherlands B.V. Het bedrijf is in 1995 al begonnen met het winnen van gas in een deel van de gemeente Loon op Zand. Deze werkzaamheden zijn nu tot 2026 toegestaan.