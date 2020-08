Verbreding van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten mag doorgaan

Het knooppunt bij Raamsdonksveer. (Foto: Raoul Cartens) vergroot

De Raad van State heeft vrijwel alle bezwaren van tafel geveegd die waren ingediend tegen het verbreden van de A27. Dat betekent dat de verbreding van de snelweg tussen knooppunt Hooipolder en Houten kan beginnen.

De weg tussen Hooipolder en Houten krijgt extra rijstroken en extra spitsstroken. Ook wordt knooppunt Hooipolder aangepakt. Dat moet ervoor zorgen dat de doorstroming van het verkeer soepeler verloopt.

Bij de Raad van State waren tientallen bezwaren ingediend tegen de verbreding. Het merendeel komt van bedrijven of bewoners die bij de A27 in de buurt zitten. De meeste bezwaren zijn ongegrond verklaard, maar de minister moet over één punt nog een beslissing nemen.

Het laatste bezwaar gaat over het planten van bomen in de buurt van knooppunt Hooipolder. Dat is volgens het ministerie nodig om de bomen te compenseren die ergens anders moeten worden gekapt om de weg te kunnen verbreden. De bezwaarmaker is bang dat door die nieuwe bomen een restaurant aan het zicht wordt onttrokken.

De Raad van State zegt nu dat de minister nog eens moet kijken of die geplande nieuwe bomen wel nodig zijn en er wel genoeg aan de belangen van dat bedrijf is gedacht. In 2022 moeten de werkzaamheden beginnen.

