Twee 16-jarige jongens van hun bed gelicht voor zware mishandeling in Berkel-Enschot

De middelste verdachte heeft zich nog niet gemeld (foto: politie). vergroot

De politie heeft woensdagochtend twee 16-jarige jongens uit Goirle aangehouden voor de zware mishandeling in Berkel-Enschot. De twee werden aangehouden na tips die de politie had binnengekregen. Een derde verdachte is nog spoorloos.

De drie jongens worden verdacht van de mishandeling van twee 15-jarige jongens op de Spoordijk in Berkel-Enschot. Dit gebeurde vrijdagavond 14 augustus om tien voor acht. De slachtoffers werden bespuugd en mishandeld op het fietspad naast het spoor.

Eerder al dreigde de politie beeld van de drie tieners naar buiten te brengen. "Meld je, anders ga je viraal", waarschuwde ze. Vanwege de vermoedelijke jonge leeftijd van het drietal, tussen de 15 en 17 jaar, is eerst besloten hun gezichten nog te blurren, zo liet de politie weten. Ze kregen tot vandaag de tijd om zich te melden.

Derde verdachte

De tieners kregen maandag al een laatste waarschuwing. Toen werden nog geblurde foto’s naar buiten gebracht. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Het gaat om de middelste verdachte op de eerder vrijgegeven foto. De politie roept hem alsnog dringend op om zich te melden.