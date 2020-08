ZLTO begint nieuwe rechtszaak tegen provincie: 'Boeren moeten meer tijd krijgen'

Foto: Toon Boons vergroot

De ZLTO gaat door met zijn juridische strijd om boeren meer tijd te geven om hun stallen milieuvriendelijker te maken. De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie heeft hierover een nieuwe zaak tegen de provincie aangespannen bij de rechtbank in Den Haag.

Vorige maand verloor de ZLTO deels een rechtszaak tegen de provincie. Toch ziet ze in de uitspraak die toen is gedaan, aanknopingspunten. De provincie ziet de zaak ook al optimistisch tegemoet: "De rechtbank heeft een aantal vragen, bijvoorbeeld of de aanpassingen in een enkel uitzonderingsgeval niet onredelijk kunnen zijn. Daarover gaat het nu nog. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ook deze laatste vragen bij de rechtbank kunnen wegnemen."

Deadline voor aanpassing

Aanleiding voor de juridische procedures is het besluit van Gedeputeerde Staten om boeren te verplichten eerder hun stallen aan te passen. Dit om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline gesteld op 1 januari 2028. Dit leidde tot boerenprotesten, waarna de datum werd vervroegd. Zelfs deze handreiking is nog te veel gevraagd voor haar achterban, zo stelt de ZLTO. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden gescheerd. Niet elk bedrijf veroorzaakt schade aan de (beschermde) Natura 2000-gebieden.

'Willen bijdrage leveren'

|De ZLTO vindt dat het provinciebestuur ‘1-1-28’ niet mag loslaten. Met hierbij de kanttekening dat ‘ook bij het hanteren van deze datum het beleid in Brabant nog steeds een stuk strenger is dan de aangekondigde landelijke maatregelen.’ De ZLTO maakt in zijn persbericht duidelijk dat de liefde niet van één kant hoeft te komen. Bestuurder Janus Scheepers: “We willen heel nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een gestaag dalende uitstoot van stikstof.”

Dat sluit aan op een andere reactie van de provincie: "We zijn en blijven in gesprek met elkaar om gezamenlijk de doelen te kunnen behalen. " Een woordvoerster van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver laat verder nog het volgende weten: "In de uitspraak van de rechtbank in juli zien we onze lijn bevestigd dat de provincie regels mag stellen voor het aanpassen van stalsystemen en dat dit ook nodig is om de doelen voor natuur te halen."

'Voldoende ruimte'

"Zoals in het bestuursakkoord afgesproken bieden we ondernemers meer ruimte om aan de eisen voor stalsystemen te kunnen voldoen. Niet alleen in tijd, maar ook in mogelijkheden door bijvoorbeeld te variëren in voer- en managementmaatregelen. We zijn van mening dat we met het verschuiven van de datum zodanige ruimte bieden aan boeren dat ze ook daadwerkelijk de tijd hebben om innovatieve stalsystemen te realiseren. "

De rechtszaak in Den Haag krijgt op 9 september een (schriftelijk) vervolg.