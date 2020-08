ZLTO zet rechtszaak tegen provincie door: 'Boeren moeten meer tijd krijgen'

Foto: Toon Boons vergroot

De ZLTO gaat door met zijn juridische strijd om boeren meer tijd te geven om hun stallen milieuvriendelijker te maken. De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie heeft daarom de zaak tegen de provincie die ze had aangespannen bij de rechtbank in Den Haag voortgezet. In juli bepaalde de rechter in een tussenuitspraak dat de provincie eigen eisen mag stellen aan boerenstallen en een eigen deadline mag stellen.

De rechter stelde de belangenorganisatie dus deels in het ongelijk. Desondanks ziet ze aanknopingspunten in de uitspraak.

Gedeputeerde Staten willen dat boeren hun stallen aanpassen om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline hiervoor gesteld op 1 januari 2028. Later werd deze datum vervroegd naar januari 2022. De ZLTO tekende daar bezwaar tegen aan en de huidige coalitie in het provinciehuis besloot de termijn weer op te rekken tot januari 2024.

Zelfs deze handreiking is nog te veel gevraagd voor haar achterban, zo stelt de ZLTO. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden geschoren. Niet elk bedrijf veroorzaakt schade aan de (beschermde) Natura 2000-gebieden. De boerenorganisatie wil het provinciebestuur houden aan de oorspronkelijke deadline van 2028, volgens haar nog steeds een stuk strenger dan de aangekondigde landelijke maatregelen.

Een woordvoerster van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver laat weten dat de provincie de deadline van 2024 redelijk vindt: "Met het verschuiven van de datum bieden we voldoende ruimte aan boeren om innovatieve stalsystemen te realiseren. "

De rechtszaak in Den Haag krijgt op 9 september een (schriftelijk) vervolg.