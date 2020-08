Man blijft maar autorijden zonder rijbewijs, wagen in beslag genomen

De politie heeft dinsdagnacht een auto in beslag genomen van een 26-jarige man uit Roosendaal die al verschillende keren was betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs.

Agenten zagen de auto rijden op de Mathildadonk in Roosendaal en gaven een stopteken. Uit controle bleek dat de bestuurder in de afgelopen twee maanden al drie keer rijdend in een auto betrapt, terwijl hij geen rijbewijs heeft.