Oeteldonk begrijpt wel dat D'n Elfde van d'n Elfde niet doorgaat: 'Dan maar een jaartje overslaan'

Begrip voor schrappen 11-11 in Oeteldonk vergroot

Het bericht van de Oeteldonksche Club om dit jaar hun festiviteiten om D'n Elfde van d'n Elfde dit jaar te schrappen verraste bijna niemand. Maar hier en daar klinkt wel teleurstelling. Want 11-11 wordt in Oeteldonk gezien als de de officiële opening van het carnavalsseizoen en trekt de laatste jaren vele duizenden carnavalsvierders naar de Parade. Vanwege corona is dat nu niet te doen en dus is er nu al een streep door gezet.

In de binnenstad van Den Bosch klinkt er behalve teleurstelling, vooral ook begrip voor de beslissing van de Oeteldonksche Club om dit jaar geen publieksfestiviteiten te houden op 11-11.

Reacties van het publiek in Den Bosch:

Café-eigenaar Loek de Grauw van De Smidse richtte tien jaar geleden samen met Otto van den Groenendaal 'Horeca 11-11' op, waarin de Bossche caféhouders gezamenlijk optrekken om ook van 11-11 een bijzondere carnavalsdag te maken. Sinds 11-11-2011 (inderdaad: 11-11-11) werd het ieder jaar dan ook drukker op deze extra carnavalsdag.

"Natuurlijk hadden we het liever anders gezien, maar dit is onvermijdelijk."

Maar dit jaar dus niet. "Helaas", zegt De Graauw. "Natuurlijk hadden we het liever anders gezien, maar dit is onvermijdelijk. We zijn al langer aan het kijken wat wel en wat niet kan, maar dat kan wekelijks veranderen. Dus kunnen we nou nog niet echt zien of er toch nog op een verantwoorde manier iets mogelijk is. Want we willen geen enkel risico nemen."

Die houding proeft De Graauw ook bij zijn collega horeca-ondernemers in Den Bosch. Natuurlijk willen zij door evenementen als 11-11 goeie omzetten een vol café. Maar dat is nu eenvoudigweg niet mogelijk.

"Lastig, jammer, maar begrijpelijk."

"We hebben het er de afgelopen tijden met elkaar al vaker over gehad en we zitten eigenlijk allemaal wel op één lijn. We willen de verantwoording nemen voor wat mogelijk is en zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat dat nu een stuk minder is dan in normale tijden."

Zijn collega Otto van den Groenendaal van 't Pumpke wacht ook de komende tijd nog even af om te kijken wat er wellicht nog mogelijk is. Want ook hij werd niet echt verrast door het bericht dat 11-11 dit jaar alleen online gevierd gaat worden.

"Lastig, jammer, maar begrijpelijk. 11-11 in de huidige vorm gaat het niet worden, dus moeten we nu gaan kijken wat nog eventueel wel mogelijk is. Begrip is er bij ons volop voor wat er nu gaande is en misschien blijkt wel dat we het nou beter een jaar kunnen overslaan om het weer op te pakken in goede tijden."