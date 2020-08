Camper door brand verwoest in Soerendonk

Wachten op privacy instellingen... (foto: Rico Vogels/SQ Vision) (foto: Rico Vogels/SQ Vision) (foto: Rico Vogels/SQ Vision) (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/5 Camper totaal verwoest bij brand in Soerendonk

Een camper is donderdagochtend vroeg volledig in vlammen opgegaan, op een camping in Soerendonk. Er is niemand bij de brand gewond geraakt, maar van de camper is niets meer over.

Janneke Bosch Geschreven door

De camper stond op de camping Slot Cranendonk aan de Strijperdijk in Soerendonk. Rond kwart voor zes in de ochtend kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. Eenmaal op de camping aangekomen stond de camper al helemaal in brand.

Extra bluswagen

De brandweer schaalde nog op met een extra bluswagen en een waterwagen, maar kon niet voorkomen dat de camper helemaal uitbrandde. Er raakte niemand bij de brand gewond.

Volgens andere campinggasten was de afgebrande camper van Duitse eigenaren en waren zij niet op de camping aanwezig op het moment van de brand.

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.

Brandstichting

Het is niet de eerste keer dat er brand is op camping Slot Cranendonk. Begin juni werd er brand gesticht bij de auto van de beheerder van de camping. Het vuur sloeg toen over naar de woning en de beheerder en zijn vrouw konden maar net op tijd wegkomen.

