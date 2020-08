Snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven eindigt in een weiland

Het snelfietspad zou hier langs het spoor verder moeten lopen (foto: Alice van der Plas). vergroot

Al 10 jaar wordt erover gepraat. Een snelfietspad van bijna 14 kilometer langs het spoor tussen Helmond en Eindhoven. Een prachtig glad fietspad met verlichting voor de sportieve forens. Kosten 10 miljoen euro. Maar het snelfietspad komt maar niet van de grond en de frustraties daarover groeien.

Het snelfietspad zou in eerste instantie al in 2015 klaar moeten zijn. Dat lukte niet en toen werd het streefjaar 2020. Maar ook dit jaar gaat het niet lukken. Nu is 2021 het doel.

Het fietspad doorkruist het grondgebied van vier gemeentes: Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Helmond is voortvarend te werk gegaan met de aanleg van het fietspad. Gevolg: het snelfietspad eindigt nu in een weiland op het grondgebied van Geldrop-Mierlo.

'Een hele hoop gedoe' zorgt ervoor dat er nog steeds geen fietspad is:

Wachten op privacy instellingen...

Helmonder Stijn Smeulders is fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten. Elk half jaar stelt hij vragen over de vorderingen rondom het fietspad: "En telkens krijg je dan weer een ander verhaal te horen."

Zo zouden de deelnemende gemeentes in eerste instantie het geld niet hebben.

Toen was er vertraging omdat er grond aangekocht moest worden.

Daarna kwam ProRail met nieuwe normen voor de afstand tussen het fietspad en het spoor.

En tot overmaat van ramp woekerde de Japanse duizendknoop de boel ook nog eens dicht.

"De gemeentes hebben gewoon hun best niet gedaan."

Gewoon stomme tegenslag? Of speelt er meer? Smeulders is overtuigd van het laatste. "De gemeentes hebben gewoon hun best niet gedaan. Het is Helmond toch ook gelukt?"

Helmond is zo goed als klaar met de aanleg van het stuk snelfietspad. Alleen een brug over het kanaal in de stad moet nog gebouwd worden. Maar de andere gemeentes zijn nog niet begonnen.

"Wat ons betreft is er nu geen enkel obstakel meer om het fietspad aan te leggen."

Een woordvoerster van de gemeente Geldrop-Mierlo legt uit dat de vertraging kwam omdat ProRail zich zorgen maakte over de veiligheid bij een van de spoorwegovergangen bij het fietspad. "Maar die problemen zijn nu opgelost en wat ons betreft is er nu geen enkel obstakel meer om het fietspad aan te leggen."

Volgens de woordvoerster is het wachten nu op de gemeente Nuenen. "Daar moet nog een stukje grond aangekocht worden. Anders eindigt ons fietspad straks in een weiland." De gemeente Nuenen was niet in staat om te reageren.

"Het is Helmond ook gelukt, het zou ons ook moeten lukken."

De gemeente Eindhoven moet ook nog beginnen met haar deel. Tot frustratie van D66-raadslid Robin Verleisdonk, die samen met de PvdA raadsvragen heeft gesteld.

"Wat we telkens te horen krijgen van de wethouder of ambtenaren is dat er met ProRail dingen geregeld moeten worden. En dat er nieuwe stukjes grond gekocht moeten worden, maar dat zijn oplosbare problemen. Het is Helmond ook gelukt, dus het zou ons ook moeten lukken."

De gemeente Eindhoven wil niet reageren omdat eerst de raadsvragen beantwoord moeten worden.

Het fietspad houdt op bij de Vaarleseweg in Mierlo. vergroot