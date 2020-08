Boerenzoon vrijgesproken die met tractor zou zijn ingereden op marechaussee

Boeren protesteren bij Eindhoven Airport (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

De jongen uit Udenhout die in juli werd aangehouden na een boerenactie bij Eindhoven Airport, is vrijgesproken. De kinderrechter in Den Bosch vond dat er te weinig bewijzen waren voor de aanklacht, zo meldt Theo Linssen, de advocaat van de net 18-jarige boerenzoon. De jongen was een dag na de demonstratie opgepakt voor bedreiging en poging tot doodslag.

Later werd de aanklacht afgezwakt tot poging tot zware mishandeling. De jongen zou met een tractor zijn ingereden op een aantal medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, die op de weg het verkeer regelden. Daarbij raakte de holster van een van de medewerkers beschadigd, de marechaussees zelf bleven ongedeerd.

'Jongen en ouders blij'

De rechtszaak tegen de inwoner van Udenhout diende donderdagmiddag voor de kinderrechter, omdat hij op de dag dat hij zich hebben misdragen nog geen achttien was. De behandeling duurde volgens raadsman Linssen een uur en drie kwartier. Volgens hem waren de jongen en zijn ouders, die bij de zitting aanwezig waren, blij met de gerechtelijke beslissing. Een woordvoerster van de rechtbank heeft inmiddels de vrijspraak bevestigd. Het Openbaar Ministerie kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak.

De boerenacties bij Eindhoven Airport waren gericht tegen de veelbesproken veevoermaatregel van het kabinet, die inmiddels van de baan is.