Twee leerlingen besmet met corona op school waar mondkapjes verplicht zijn

Twee leerlingen van het Merletcollege in Mill zijn besmet met corona. Het gaat om kinderen uit één gezin. Hun klassen zijn ingelicht en blijven vrijdag uit voorzorg thuis, zo zegt de rector tegen Omroep Brabant.

Op het Merletcollege dragen alle leerlingen verplicht mondkapjes in de gangen en in de kantine. In de klas mogen ze echter af. De school heeft drie locaties: in Cuijk, Grave en Mill.