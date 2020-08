Coronabesmettingen op school in Mill: 'Nauwe contacten gaan in thuisquarantaine'

Het Merletcollege in Mill (foto: Jan Burgmans). vergroot

De leerlingen van twee klassen van het Merletcollege in Mill gaan vrijdag niet naar school. Twee leerlingen uit één gezin blijken besmet met het coronavirus en daarom blijven hun klasgenoten uit voorzorg thuis. De GGD is een bron- en contactonderzoek begonnen.

Tijdens dat onderzoek checkt de GGD met wie de twee leerlingen contact hebben gehad vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen 'nauwe contacten' en 'overige contacten'. Een nauw contact is iemand die vijftien minuten of langer binnen de anderhalve meter van de leerlingen is geweest.

"We verwachten dat docenten en de meeste leerlingen tot overige contacten zullen behoren als de algemene richtlijnen goed nageleefd zijn", vertelt een woordvoerder van de GGD.

Op het Merletcollege zijn ze het nieuwe schooljaar begonnen met het dragen van mondkapjes bij het wisselen van lokaal en in de kantine. "Daar ben ik nu erg blij mee", vertelt rector Iedje Heere.

Wel of geen quarantaine

Leerlingen, docenten en anderen buiten de school met wie nauw contact is geweest, wordt gevraagd om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen wel naar school als zij geen klachten hebben. De andere contacten krijgen het advies om extra alert te zijn op mogelijke klachten en zich te laten testen als ze klachten krijgen.

Dat onderzoekt verwacht de GGD vrijdagmiddag af te hebben. De 'nauwe contacten' worden meteen geïnformeerd over een eventueel quarantaine-advies. De rector hoopte al voor het weekend wat te horen. "We willen zo snel mogelijk informatie hebben, maar ik denk niet dat er meer maatregelen nodig zijn dan we al treffen."

Eigen maatregelen

De school maakte zelf de keuze om de klassen vrijdag niet naar school te laten komen. Maandag zouden de klassen ook thuisblijven, maar dat is na het bron- en contactonderzoek van de GGD mogelijk niet meer nodig. "We denken dat we zo alles gedaan hebben wat we kunnen", meent rector Heere.

De docenten zijn vrijdag wel gewoon aan het werk. "Er zijn docenten die les hebben gegeven aan de klassen, maar die zijn nooit in de buurt geweest. Het is dus geen noodzaak om die thuis te laten", legt Heere uit. "Als er docenten waren die niet naar school wilden komen en liever vanuit huis les wilden geven dan mocht dat, maar dat is niet het geval."