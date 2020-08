Poppodium 013 eindigt dit jaar in de min ondanks twee miljoen overheidssteun

Directeur Frens Frijns van Poppodium 013 (foto: Poppodium 013). vergroot

Twee miljoen euro heeft Poppodium 013 in Tilburg bij de overheid gevraagd en gekregen om de coronatijd door te komen. Enigszins, want ondanks deze steun zal 013 dit jaar in de min eindigen, zo verwacht directeur Frens Frijns. Bovendien doet het hem nog pijn dat hij in juni een deel van de zestig medewerkers moest ontslaan.

Verder is de programmering enorm aangepast en mogen er minder bezoekers bij de optredens zijn die wel door kunnen gaan. Waar tot de uitbraak van het coronavirus 3000 mensen konden worden toegelaten, is nu met 450 bezoekers de zaal 'vol'. "En dat is zeker niet winstgevend", zegt directeur Frans Frijns.

013 en alle andere kunst- en cultuurinstellingen in ons land konden eerder dit jaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de zogeheten COVID-regeling. Het landelijke Fonds Podiumkunst heeft die verzoeken beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. Voor zover bekend hebben tot nu toe alleen 013 en Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg bij de provincie aangeklopt voor ‘COVID-steun’.

"We lijden nog steeds verlies, maar dat is voor dit jaar nog wel te dragen."

Geld vanuit Den Haag zou echter alleen worden overgemaakt wanneer de provincie en de gemeente samen eenzelfde bedrag beschikbaar zouden stellen. De provincie trekt twee ton uit voor 013. De gemeente Tilburg stelt de resterende acht ton beschikbaar. Directeur Frens Frijns: "We lijden dan nog steeds verlies, maar dat is voor dit jaar nog wel te dragen. Voor dit jaar zijn we gered."

Wethouder Marcelle Hendrickx heeft aan het gerenommeerde poppodium bovendien zes maanden uitstel van huur verleend, met een betalingstermijn van 24 maanden. Hierbij gaat het om ruim 450.000 euro. Ook kan 013 tot eind dit jaar rekenen op een voorschot om de vaste lasten te kunnen betalen.

Het poppodium draaide vorig jaar een omzet van 19 miljoen euro en zal nu op ongeveer drie miljoen blijven steken. Voor komend jaar houdt Frijns nog een slag om de arm, zo onzeker blijft het voorlopig.

"Ik hoop ook dat er snel een versoepeling komt en dat de anderhalvemeter-maatregel wordt losgelaten."

Stilletjes hoopt Frijns dat ook 013 gaat 'profiteren' van het tweede steunpakket culturele en creatieve sector dat het kabinet vrijdagmiddag heeft gepresenteerd. Hiermee is bijna 500 miljoen euro gemoeid. "De maatregelen zijn hoopvol. Ik hoop ook dat er snel een versoepeling komt en dat de anderhalvemeter-maatregel wordt losgelaten. Dan kunnen we meer."

In het achterhoofd houdt Frijns rekening met een horrorscenario. "Als we niet meer mogelijkheden krijgen, dan hebben we een groot probleem. Engelse en Amerikaanse acts laten bijvoorbeeld langer op zich wachten of komen niet. Het aanbod wordt minder spannend."

Een nieuwe ontslagronde zou mogelijk het einde betekenen voor het poppodium. "We hebben nu de minimale bezetting waarmee we kunnen draaien. Een nieuwe reorganisatie kunnen we niet dragen."