Guus Meeuwis én fans 'diep onder de indruk' van eerste optreden in Club Zoveel

'Ik ben nog steeds diep onder de indruk'. Dat zegt Guus Meeuwis zondag op de ochtend na zijn eerste optreden in zijn Club Zoveel, zoals poppodium 013 in Tilburg de komende tijd heet. Dit nu de zanger er de komende tijd zeker 38 concerten geeft. Zaterdagavond was de aftrap van de reeks concerten.

'Zo mooi, zo bijzonder'

Ook fans die er zaterdagavond al bij waren, geven aan te hebben genoten van Guus in de intieme setting van Club Zoveel. 'Het was geweldig om erbij te zijn' , 'Zo mooi, zo bijzonder!', 'Dank je wel voor een prachtige avond', 'Het was fantastisch. Dank, dank, dank ', 'Het was anders! Het was intiem! Het was mooi!' en 'De stilte was heel bijzonder', zijn enkele van de reacties.