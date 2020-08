Coronanieuws: 501 nieuwe besmettingen gemeld

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

501 nieuwe coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, waarschuwt voor overbelasting bij het voornemen de testcapaciteit op te schalen.

Dit voorjaar zijn er 5000 minder kankerdiagnoses gesteld door de corona-uitbraak.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

16.30

De afgelopen maanden is er door het coronavirus een groot tekort ontstaan aan stageplekken, met name voor mbo’ers. Dat meldt RTL Nieuws. Bedrijven willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer hebben, hebben het te druk om mensen op te leiden of er is te weinig werk. Studenten kunnen hierdoor met grote studievertraging te maken krijgen.

15.45

Afgelopen etmaal zijn er 501 nieuwe besmettingen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers. De afgelopen dagen schommelde het aantal nieuwe coronabesmettingen steeds rond de 500. Vergeleken met vorige week is er sprake van een lichte daling. De meeste nieuwe vastgestelde besmettingen vinden plaats in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. In Tilburg kwamen er in één dag tijd 20 positief geteste personen bij, in Eindhoven waren dat er 12.

14.30

Anne Peters verheugde zich op haar bruiloft met 170 man in een theater in Tilburg. De trouwdatum is Haar bruiloft, en lange tijd hoopte zij en haar verloofde Paul dat het tegen die tijd al beter zou gaan met het coronavirus. Maar inmiddels is duidelijk dat de bruiloft die ze in hun hoofd hadden er niet in zit.

12.27

Een voetballer van MVV heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat maakt de club uit Maastricht zaterdag bekend, een dag voor het eerste competitieduel van de club in de Keuken Kampioen Divisie tegen Almere City. De wedstrijd van zondag in Almere kan, volgens het geldende protocol van de KNVB, gewoon doorgang vinden. De betreffende speler is direct thuis in quarantaine gegaan.

09.17

Omdat dit voorjaar door de corona-uitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was of gemeden werd, zijn er vijfduizend kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren. Voor een deel van de betrokken patiënten kan dat veel verschil maken: het verschil tussen uitgezaaid en niet-uitgezaaid, tussen een zware behandeling en een lichtere. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) aan de NOS.

08.00

Nederlandse beleggers lijken bang voor de mogelijke impact op de economie van een tweede coronagolf. Dit drukt op hun vertrouwen, constateert ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer. De graadmeter waarmee de bank het vertrouwen van beleggers meet, kwam deze maand uit op 98 punten. Dat is iets lager dan de score van 100 een maand eerder.

05.17 Thuiswerkklachten

Steeds meer thuiswerkers krijgen last van klachten in hun arm, nek, schouder en rug vanwege hun beeldschermwerk. Die klachten worden erger naarmate het thuiswerken langer duurt, is de vrees. Dat schrijft Trouw. Volgens eigenaar Boris van der Vorst van FysioHolland, een bedrijf met 500 fysiotherapeuten en 140 praktijken, hebben veel mensen hun thuiswerkplek niet op orde.

03.56 Overbelasting

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maakt zich zorgen over de plannen van minister Hugo de Jonge voor opschaling van de testcapaciteit. In een interview met het AD waarschuwt hij voor overbelasting van het GGD-personeel en andere uitvoeringsinstanties.