Coronanieuws: 'Meer fysieke klachten door thuiswerken'

Thuiswerken gebeurt regelmatig in deze coronatijd. vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Steeds meer thuiswerkers krijgen last van klachten in hun arm, nek, schouder en rug vanwege hun beeldschermwerk.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, waarschuwt voor overbelasting bij het voornemen de testcapaciteit op te schalen.

507 nieuwe coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur.

08.00

Nederlandse beleggers lijken bang voor de mogelijke impact op de economie van een tweede coronagolf. Dit drukt op hun vertrouwen, constateert ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer. De graadmeter waarmee de bank het vertrouwen van beleggers meet, kwam deze maand uit op 98 punten. Dat is iets lager dan de score van 100 een maand eerder.

05.17 Thuiswerkklachten

Steeds meer thuiswerkers krijgen last van klachten in hun arm, nek, schouder en rug vanwege hun beeldschermwerk. Die klachten worden erger naarmate het thuiswerken langer duurt, is de vrees. Dat schrijft Trouw. Volgens eigenaar Boris van der Vorst van FysioHolland, een bedrijf met 500 fysiotherapeuten en 140 praktijken, hebben veel mensen hun thuiswerkplek niet op orde.

03.56 Overbelasting

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maakt zich zorgen over de plannen van minister Hugo de Jonge voor opschaling van de testcapaciteit. In een interview met het AD waarschuwt hij voor overbelasting van het GGD-personeel en andere uitvoeringsinstanties.