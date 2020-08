Nét geen weerrecord in heel warme augustus, ondanks superhittegolf

Foto: Ab Donker vergroot

Dat het extreem warm was begin deze maand heeft iedereen wel gemerkt. Nu blijkt het ook de op één na warmste augustus ooit gemeten te zijn, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur komt uit op 20,4 graden, terwijl dit normaal 17,5 is. Alleen in 1997 was het ietsje warmer met een gemiddelde van 20,5.

Maaike Cnossen Geschreven door

De zomer barstte los en we hadden van 5 tot en met 17 augustus een landelijke hittegolf. In Brabant was het nog iets langer zweten geblazen. Het record staat nu op 18 dagen. Op 22 augustus kwam de thermometer bij ons pas onder de 25 graden.

Met die aantallen en temperaturen was er sprake van een regionale superhittegolf, voor het derde jaar op rij. Het was negen dagen achter elkaar tropisch warm met 30 graden of meer in Eindhoven. Op drie dagen was het zelfs warmer dan 35 graden.

Minder zomerse dagen

Nooit eerder waren er zoveel tropische dagen in augustus. Het record stond op zeven dagen in 2003. Toch was het in 1997 over de gehele maand dus iets warmer. Dit jaar hadden we zeventien zomerse dagen van 25 graden of hoger, 23 jaar geleden waren dit er negentien, net als in 1975.

Ook spelen deze laatste dagen van augustus mee in het niet behalen van het record. Deze koele en herfstachtige slotperiode zorgt er voor dat het net een tiende graad minder warm is dan toen.

Top vijf

Deze augustusmaand neemt desondanks de vijfde plaats in de lijst met warmste kalendermaanden ooit gemeten in. Die top vijf ziet er als volgt uit:

Juli 2006 met 22,3 graden Juli 1994 met 21,4 graden Juli 2018 met 20,7 graden Augustus 1997 met 20,5 graden Augustus 2020 met 20,4 graden

LEES OOK: