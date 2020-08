Fietsbrug over snelwegen getild, 'luchtoperatie' in Eindhoven trok aardig wat bekijks

Veel mensen waren getuige van de 'luchtbrugoperatie' (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Een van de onderstellen waarop de brug komt te liggen (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Fietsbrug Tegenbosch bij daglicht. Hij ligt! De plaatsing van de fietsbrug is ver gevorderd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Publiek was met de auto, de fiets en te voet op het hoogstandje afgekomen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/5 Veel mensen waren getuige van de 'luchtbrugoperatie' (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

Honderden mensen waren zaterdagavond afgekomen op de bijzondere 'luchtoperatie' die dit weekend bij de snelweg A2 en de N2 bij Eindhoven plaatsvond. Jong en oud had zich op en naast een naburig viaduct opgesteld, al werd de anderhalvemeterregel niet overal in acht genomen. De toeschouwers wilden met eigen ogen zien hoe een fietsbrug van 160 meter over veertien rijstroken werd gelegd. Geïnteresseerden konden de klus ook via de social media van de gemeente Eindhoven volgen.

De fietsbrug werd geplaatst ter hoogte van de Anthony Fokkerweg. Het werk begon om tien uur zaterdagavond en duurde tot zondagmorgen acht uur. Dit betekent overigens niet dat fietsers er nu al overheen kunnen: dat is pas eind oktober mogelijk.

Niets te missen

Publiek dat het hoogstandje ‘in het echt’ op de voet wilde volgen, kon zich verzamelen op het viaduct bij de Anthony Fokkerweg, dat sinds acht uur zaterdagavond was afgesloten voor verkeer. Toeschouwers konden hun auto parkeren kan bij het Flight Forum of crematorium Rijtackers.

De thuisblijvers hadden ook de mogelijkheid live mee te kijken met het inrijden van de fietsbrug. Dat kon op de site van de gemeente Eindhoven of op haar social media (Facebook, Instagram en YouTube). De livestream duurde net zo lang als het inrijden zelf.

Bekijk hieronder de livestream terug:

Wachten op privacy instellingen...

De brug heeft de naam ‘Tegenbosch’ gekregen, naar de naam van een boerderij die hier in de buurt heeft gestaan. Ook een stadsdeel van Eindhoven heet zo overigens. De bouw en plaatsing van de nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de werkzaamheden om de bereikbaarheid van het noordwesten van Eindhoven te verbeteren. Dat is onder meer van belang voor de bedrijven die er liggen en voor Eindhoven Airport.

Wegen afgesloten, omleiding nodig

Voor het karwei van dit weekend moest een aantal wegen worden afgesloten. Zo ging de A2/N2 deels dicht van zaterdagavond tien uur tot zondagochtend acht uur en werd de Anthony Fokkerweg vanaf acht uur zaterdagavond afgesloten van de Oirschotsedijk tot aan het Beatrixkanaal.

Vanwege deze stremmingen werden er omleidingsroutes ingesteld, zodat je bijvoorbeeld via onder meer de snelweg A58 toch bij Eindhoven Airport kon komen. Het verkeer kon ook gebruik maken van delen van de A2 en N2 die wel beschikbaar zijn.

LEES OOK: 160 meter lange fietsbrug over de A2 en N2 wordt een icoon voor Eindhoven