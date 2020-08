Coronanieuws: actiegroep Viruswaarheid boos over doorschakelen site naar RIVM

Ook deze zondag wordt er gedemonstreerd tegen de coronavoorschriften (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

501 nieuwe coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, waarschuwt voor overbelasting bij het voornemen de testcapaciteit op te schalen.

Dit voorjaar zijn er 5000 minder kankerdiagnoses gesteld door de corona-uitbraak.

06.52

Wereldwijd is bij meer dan 25 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Op 11 augustus, nog geen drie weken geleden, steeg het aantal geregistreerde besmettingen boven de twintig miljoen.

06.23

Een onbekende heeft op internet de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht. Wie op deze link klikt, komt op de officiële website terecht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). De actiegroep Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin genaamd, is zelf niet te spreken over de actie. "Dit is natuurlijk complete waanzin. Wij bereiden een rechtszaak voor om deze misleiding te stoppen", is op een Twitteraccount met de naam Viruswaarheid te lezen.