Coronanieuws: 'Veertig procent Nederlanders wil afvallen vanwege corona-risico's'

vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Berichten dat coronapatiënten met overgewicht vaker op de IC belanden en een hoger overlijdensrisico hebben, is voor veel mensen reden om af te vallen.

'Minister Ferd Grapperhaus heeft geloofwaardigheid verloren', meent 42 procent van de ondervraagden in opinieonderzoek Maurice de Hond.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

11.53

Minister Wopke Hoekstra is niet besmet met het nieuwe coronavirus. De bewindsman had zich uit voorzorg laten testen wegens milde verkoudheidsklachten, maar de uitslag is negatief, twittert hij. Hij is overigens vol lof over de GGD: "Wat een geoliede machine is zo'n teststraat."

Wachten op privacy instellingen...

10.19 Afvallen

De berichten dat corona-patiënten met overgewicht vaker op de IC belanden en een hoger overlijdensrisico hebben, zijn voor veertig procent van de Nederlanders aanleiding af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van Happy Weight. het gaat om meer vrouwen (44 procent) dan mannen (36 procent) . Van de corona-patiënten die op een IC zijn behandeld, had 77 procent overgewicht. Overgewicht geeft 44 procent meer kans te overlijden aan corona.

09.45 Grapperhaus

Van de Nederlanders vindt 42 procent dat minister Ferd Grapperhaus zijn geloofwaardigheid heeft verloren als hij mensen waarschuwt zich aan de coronamaatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers aan de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond vindt dat de minister moet aftreden. Vorig weekend trouwde Grapperhaus. Daarbij werden de coronaregels overtreden. Gasten hielden niet altijd genoeg afstand, zo was te zien op foto's.

Wachten op privacy instellingen...

09.26

Voetbalclub MVV Maastricht heeft weer een voetballer in quarantaine moeten plaatsen. De speler testte weliswaar negatief op het coronavirus, maar hij heeft intensief contact gehad met zijn ploeggenoot bij wie wel besmetting met het virus werd vastgesteld. Dat betekent dat trainer Darije Kalezic zondagavond tijdens de eerste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen tegen Almere City FC twee spelers moet missen.

Wachten op privacy instellingen...

06.52

Wereldwijd is bij meer dan 25 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Op 11 augustus, nog geen drie weken geleden, steeg het aantal geregistreerde besmettingen boven de twintig miljoen.

06.23

Een onbekende heeft op internet de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht. Wie op deze link klikt, komt op de officiële website terecht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). De actiegroep Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin genaamd, is zelf niet te spreken over de actie. "Dit is natuurlijk complete waanzin. Wij bereiden een rechtszaak voor om deze misleiding te stoppen", is op een Twitteraccount met de naam Viruswaarheid te lezen.