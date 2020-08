Agnieszka wekt slapende buren bij brand in Tilburg: 'Ik begon te gillen'

Agnieszka greep meteen in (foto: Omroep Brabant). vergroot

De 40-jarige Agnieszka Hamrouni kwam zondagochtend meteen in actie bij een brand in haar flat in Tilburg. Ze maakte de bewoners wakker van de twee appartementen recht boven haar en wist zo waarschijnlijk erger te voorkomen. "Ik ben geen held. Ik deed gewoon wat ik moest doen."

"We zijn alles kwijt en moeten helemaal opnieuw beginnen." Verslagen kijkt Agnieszka naar de schade aan de flat aan de Postelse Hoeflaan. Ook al wist ze haar bovenburen wakker te maken, haar eigen appartement wist ze niet te redden. "Het dak is naar beneden gekomen. Ik heb alleen deze tas mee kunnen nemen."

Agnieszka en haar vriend Lotfi waren 's ochtends vroeg samen televisie aan het kijken. "Ineens viel de elektriciteit uit. Ik rook gesmolten plastic. Ik begon meteen te gillen, want ik wist dat het niet goed zat." De brand is vermoedelijk ontstaan op de tweede verdieping, de bovenste etage van de flat.

De brandweer bluste het vuur in de Postelse Hoeflaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Bonken

De van oorsprong Poolse dame twijfelde geen moment en rende naar het appartement boven haar. "Iedereen lag nog te slapen. Ik begon heel hard op de deur te bonken." In het appartement waren op dat moment volgens haar twee mannen. Ze wist ook haar bovenbuurman op de tweede etage te wekken. "Daarna ben ik natuurlijk zo snel mogelijk naar buiten gerend."

"Ik ben blij dat we gezond zijn. Dat is het belangrijkst", zo reageert Agnieszka nuchter. Ze steekt een sigaretje op in de regen. Haar vriend Lofti (46) is wat minder nuchter. "Ze is gewoon een held, maar ze beseft het zich niet."

Onderdak

Verschillende buurtbewoners zijn bezig om de schade op te nemen in hun huizen. Ook verzamelen ze wat kleding. De gemeente heeft samen met de verhuurder van de flat voor onderdak gezorgd voor de getroffen bewoners. Een gemeentemedewerker op locatie bevestigt het verhaal van Agnieszka.

Het vuur werd rond negen uur ontdekt. Ambulancebroeders hebben een lichtgewond slachtoffer behandeld.

