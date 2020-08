Rellen en 'gijzeling' bij jeugdgevangenis Breda: medeverdachte (19) voor het eerst voor de rechter

Zwaar bewapende agenten bij Den Hey-Acker. (Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Na rellen en een 'gijzelingssituatie' in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Ackerwerden op 14 mei drie jongeren opgepakt. Dit gebeurde na een inval van een arrestatieteam van de politie. Slechts één van de verdachten is meerderjarig. Maandagmiddag vond de eerste zitting in de zaak van de 19-jarige verdachte plaats in de rechtbank in Breda.

De zaak van één van de minderjarige medeverdachte is geseponeerd. De andere verdachte, een 17-jarige man, verscheen vorige week al voor de rechtbank.

Observatie in jeugddetentiecentrum Teylingereind

De 19-jarige verdachte was maandag zelf niet aanwezig. Hij wordt momenteel geobserveerd in jeugddetentiecentrum Teylingereind. Het rapport over de geestelijke gesteldheid van de van man wordt begin november verwacht.

De jonge verdachte wordt ervan (mede)verdacht een medewerker van Den Hey-Acker te hebben bedreigd en hem van de vrijheid te hebben beroofd. Ook wordt de 19-jarige man verdacht van het medeplegen van mishandeling van een aantal medewerkers en het vernielen van een aantal goederen.

Met pannen en water naar groepsleiders gegooid

Uit een brief die minister van Rechtsbescherming Sander Dekker eerder aan de Tweede Kamer schreef, bleek dat twee gevangenen op donderdagmiddag 14 mei met pannen en water naar hun groepsleiders te gooien.

Drie van de medewerkers zouden zich uit de voeten hebben gemaakt, terwijl een vierde zichzelf opsloot in een voorraadhok naast de gemeenschappelijke ruimte. De groepsbegeleider werd na een klein uur door een arrestatieteam bevrijd.

Resultaten intern onderzoek in september

Wat er precies aan de rellen vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. De resultaten van het interne onderzoek zullen in september bekend worden gemaakt.

Op 19 november wordt de zaak inhoudelijke behandeld.

