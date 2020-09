Dader die man neerschoot voor ogen van zijn 10-jarig zoontje te zien op camerabeelden

De vluchtende dader draagt een opvallende spijkerbroek (foto: Bureau Brabant). vergroot

De dader die op vrijdagmorgen 5 juni in Tilburg een 42-jarige man neerschoot voor de ogen van zijn zoontje (10), was maandagavond te zien op beelden in Bureau Brabant. In het opsporingsprogramma werd ook de vluchtroute van de schutter getoond.

De vader van de jongen werd die ochtend rond halftien in de Dolomietenweide in Tilburg neergeschoten. Buurtbewoners hoorden drie knallen. Daarna hoorden ze gegil dat afkomstig was van de zoon van het slachtoffer.

De vader raakte niet levensgevaarlijk gewond. Volgens de politie heeft het jongetje na de schietpartij specialistische hulp gekregen.

Dader rent weg met pistool in zijn hand

In Bureau Brabant waren beelden te zien van de dader toen hij op weg was naar de parkeerplaats met het pistool in zijn hand. Ook werd de vluchtroute in beeld gebracht die hij na zijn daad al rennend door de wijk Groenewoud heeft afgelegd. Hij had het geweer nog in zijn hand.

Op de Dolomietenlaan ging hij vervolgens wandelend verder om geen aandacht te trekken. De schutter droeg die dag een spijkerbroek met opvallende witte plekken.

