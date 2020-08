Vurnon Anita (ex-Ajax) zesde nieuwe speler voor RKC Waalwijk

Vurnon Anita (links) zet zijn handtekening en ook Frank van Mosselveld is er blij mee (foto: RKC Waalwijk). Ahmet Touba (foto: RKC Waalwijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vurnon Anita (links) zet zijn handtekening en ook Frank van Mosselveld is er blij mee (foto: RKC Waalwijk).

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Vurnon Anita. De oud-speler van onder meer Ajax tekende een contract voor één jaar. Het bestuur van de Waalwijkse eredivisieclub legde de afgelopen weken ook al vijf andere nieuwelingen vast.

Zo werd in het voorbije weekend Ahmed Touba aangetrokken. De Belgische jeugdinternational werd voor drie jaar gecontracteerd.

'Kwaliteiten buiten kijf'

De 31-jarige Vurnon Anita trainde al enige tijd mee met de Waalwijkse selectie. Dit is beide partijen goed bevallen. “Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen", aldus algemeen directeur van RKC Frank van Mosselveld. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC."

Anita maakte veertien jaar geleden als Ajacied zijn debuut in het betaald voetbal. In 2012 vertrok de middenvelder naar Engeland waar hij uitkwam voor Newcastle United en Leeds United. Daarna was hij een jaar contractspeler bij Willem II om zijn loopbaan voort te zetten bij CSKA Sofia. Ook het avontuur in Bulgarije duurde niet lang voor de drievoudig international.

Versterking defensie

Ahmed Touba (22) voetbalde eveneens in Bulgarije, bij PFC Beroe. Hij moet de achterhoede van RKC sterker maken. “Hij is een jonge, krachtige en talentvolle verdediger die goed past bij onze speelstijl". aldus Van Mosselveld. Touba werd geboren in het Franse Roubaix, in de hoogste Belgische klasse speelde hij voor Club Brugge en OH Leuven.

RKC trok eerder Aymen Azhil, James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou en Nicolas Olsak aan.