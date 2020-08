Storing in coronateststraten Rosmalen en Uden: nieuwe afspraak nodig voor tientallen mensen

De coronateststraten van de GGD Hart voor Brabant in Rosmalen en Uden zijn maandag een groot deel van de dag buiten gebruik geweest. Ze moesten voortijdig dicht, omdat door een dubbele storing de aanvragen niet konden worden verwerkt.

Afspraken afgebeld

Volgens haar was er een landelijke storing en bovendien ondervonden de locaties in Rosmalen en Uden problemen met de eigen internetverbinding. Hierdoor kon niets verwerkt worden. Wel zijn mensen die een afspraak hadden gemaakt, afgebeld door personeel dat in Rosmalen was gebleven, zo zegt een woordvoerster. Toch kwam een enkeling in Rosmalen én Uden voor een gesloten deur te staan.