Corona-teststraat loopt meteen storm: 'Anderhalf uur aan de telefoon gehangen'

Brabanders weten de weg naar corona-teststraten massaal te vinden. Op de testlocatie in Kruisstraat bij Rosmalen rijden er iedere drie minuten twee auto's door zo'n teststraat. Bezoekers hebben klachten die variëren van een schorre keel tot flinke koorts.

Het is hard doorwerken voor verpleegkundige José Hogeweg. Iedere drie minuten staat er een nieuwe auto voor haar neus. "Laat maar komen", zegt José. "Wij zijn er klaar voor." Van top tot teen gehuld in beschermende kleding neemt ze bij iedereen met klachten twee monsters: één uit de keel en één uit de neus.

Uren in wachtrij

Maandag ging de landelijke telefoonlijn open, waarmee mensen een afspraak kunnen maken voor een coronatest. De mensen die zich in Kruisstraat laten testen hebben vaak lang aan de lijn gehangen. Door de massale belangstelling waren de systemen overbelast. "Na anderhalf uur hadden we een afspraak", vertelt een man die zich samen met zijn zoon laat testen.