Coronanieuws: middelbare scholen weer open, honderden mensen laten zich testen op corona

Maatregelen op een middelbare school in Oudenbosch (foto: Noël van Hooft)

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, wel moeten alle reizigers verplicht een mondkapje dragen. En de middelbare scholen openen de deuren weer voor hun leerlingen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis.

Janneke Bosch Geschreven door

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is maandag met zes gestegen naar 5962.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9173 coronabesmettingen, een toename van 6 sinds zondag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

10.37

Het is de tweede dag dat iedereen zich op corona kan laten testen, bij één van de testlocaties in Brabant. Er wordt nog gewerkt aan meer testlocaties.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft één testlocatie, aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. Dinsdag staan daar 160 testen op de planning.

De GGD West-Brabant heeft vandaag 218 testen in de agenda staan, op de enige testlocatie daar bij het NAC Stadion.

De GGD Hart voor Brabant heeft drie testlocaties, namelijk in Rosmalen, Tilburg en Uden. Het is onbekend hoeveel mensen ze gaan testen.

10.31

Leerlingen van vwo 6 van middelbare school Markenhage in Breda hebbben met stoepkrijt allerlei boodschappen voor hun leraren op het schoolplein gezet. Sommige leerlingen uit de laatste klas bedanken hun leraren voor de afgelopen jaren. Anderen focussen meer op de heropening van de middelbare scholen: 'We're back bitches!'

Boodschappen op het schoolplein (foto: Annemiek Lucassen).

9.36

Wie rondloopt met een slim anderhalvemeter-idee waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hun voordeel mee kunnen doen, maakt kans op 7500 euro. Dat is de prijs die te winnen is met de Innovatie Challenge die dinsdag van start is gegaan. MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partners hopen met de wedstrijd de beste ideeën binnen te krijgen rond onder meer afstand houden, hygiëne, inzet van personeel en beschermingsmaatregelen. Tot 3 juli kunnen ideeën worden ingestuurd.

9.15

Het coronatijdperk vraagt voortdurend om aanpassingen, zo blijkt ook uit deze tweet.

Wachten op privacy instellingen...

4.40

De PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet veel royaler de beurs trekt voor cultuur dan de huidige 300 miljoen euro aan steun. Dat meldt het AD.

De partijen vragen om nog eens 700 miljoen euro van het kabinet voor kunst en cultuur, waardoor het totale bedrag op 1 miljard komt. Volgens Asscher is het eerste pakket aan noodsteun een goede start, maar volstrekt onvoldoende.

3.30

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

3.30

Middelbare scholen openen dinsdag weer hun deuren voor grotere groepen leerlingen. De scholen waren sinds half maart gesloten voor veruit de meeste scholieren. De laatste weken voor de zomervakantie mogen de leerlingen weer hun schoolgebouw in, maar niet met zijn allen tegelijk. En ze moeten uit voorzorg anderhalve meter afstand houden van elkaar. Ook het personeel is daartoe verplicht.

3.29

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's komen dinsdagavond bij elkaar voor hun wekelijks beraad.

Ze blikken onder meer terug op het afgelopen pinksterweekeinde. Vanaf maandag, eerste pinksterdag, mogen terrassen weer open en ook musea, bioscopen en theaters mogen weer publiek ontvangen.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, zei maandag vooral meldingen van 'gezelligheid' uit de 25 veiligheidsregio's te krijgen en spreekt over een 'rustige start'.

3.06

Van miljoenen afgekeurde medische mondmaskers wordt bekeken of ze alsnog kunnen worden ingezet in de zorg of daarbuiten. Dat laat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten aan De Telegraaf.

"Een deel van de afgekeurde maskers staat op dit moment nog in opslag bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)", zegt een woordvoerder van het departement. "Het betreft mondmaskers FFP-2 die wel voldoen aan de eisen op het gebied van filtrage, maar niet geheel passend zijn op het gelaat. Deze maskers kunnen mogelijk met een gebruikersinstructie voor het passend maken van het masker op het gelaat alsnog worden ingezet in de zorg."