Joey (30) zwaar teleurgesteld na horen straf doorrijder: 'Dit is echt belachelijk'

Joey in het gips. (Foto: Joey Kroese) vergroot

Drie maanden niet autorijden en zestig uur taakstraf. Dat is de straf die de 24-jarige man kreeg die in 2019 een auto-ongeluk veroorzaakte en doorreed in Den Bosch. Joey is een van de slachtoffers en is zwaar teleurgesteld in de uitspraak van de rechter.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Ruim een jaar na het ongeluk moet Joey nog steeds dealen met de gevolgen. "Ik woon weer bij mijn ouders, zit in de ziektewet en heb nog steeds veel pijn aan mijn been.’’ Het was dan ook even slikken toen hij maandag de straf hoorde. "Hoe kan het nou dat als je doorrijdt na een ongeluk iemand zijn rijbewijs maar voor drie maanden kwijt is?"

"Ik heb veel pijn en misschien gaat dat nooit meer helemaal weg."

Het Openbaar Ministerie eiste in eerste instantie 150 uur taakstraf en wilde dat de man twee jaar weg bleef achter het stuur. ‘’Ik had wel verwacht dat de straf lager uit zou vallen’’, vertelt Joey. "Maar dit is echt belachelijk."

Hij heeft maandagochtend contact gehad met het Openbaar Ministerie. Volgens Joey gaan die nog overleggen of ze eventueel in hoger beroep gaat. "Dat hoeft van mij alleen als er een reële kans is dat de straf omhoog gaat."

Het ongeluk gebeurde in juli 2019 op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Een man reed die nacht twee mannen aan die samen op één fiets zaten. Joey zat achterop en raakte ernstig gewond aan zijn been. ‘’Mijn enkel was op twee plaatsen gebroken en er zat een breuk in mijn scheenbeen. Binnenkort word ik geopereerd en gaan de laatste pinnen uit mijn enkel. Ik heb veel pijn en de dokter heeft gezegd dat het misschien nooit helemaal weg gaat.''

Joey trok na het ongeluk weer in bij zijn ouders in Enschede. Vroeger liep hij graag hard en werkte hij als commercieel medewerker bij een bedrijf in Leusden. Al die dingen staan nu op pauze.

"Mijn hele leven staat op zijn kop sinds die aanrijding. Ik ben blij dat de uitspraak achter de rug is, zodat ik het een beetje kan afsluiten"

LEES OOK: