'Verbannen' straatmuzikant Juul maakt comeback en zet zich in voor voedselhulp in coronatijd

Soepeltjes glijden zijn vingertoppen over de witte en zware toetsen van zijn accordeon. Ze bepalen dat ‘Una paloma blanca’ stemmig uit het instrument klinkt. Juul Bouman weet met zijn brede, vriendelijke glimlach een handvol toeschouwers aan zijn vrolijke noten te binden. Na bijna twee jaar lang te zijn 'verbannen', speelt de uitzinnige straatmuzikant op leeftijd dinsdag weer voor het eerst in het centrum van Etten-Leur. Het is alsof hij nooit is weggeweest.

Robert te Veele Geschreven door

Juul heeft extra geoefend voor deze heugelijke dag. Geen kniesoor dus die zich nog aan het spel van de accordeonvirtuoos hoeft te storen.

Hoe anders was dat in het najaar van 2018. De overenthousiaste muzikant werd onder de 'Moeierboom' op de bon geslingerd vanwege overlast. Juul had geen vergunning van de gemeente om op straat te mogen spelen. Bovendien bleek niet iedereen liefhebber van zijn optredens.

Bekogeld met eieren en een boete

De straatmuzikant, zich van geen kwaad bewust, wilde destijds met zijn spel geld inzamelen voor zieke kinderen. Maar criticasters bekogelden hem genadeloos met eieren én een prent van 150 euro.

Na een maandenlang welles-nietes-spel besloot Juul uiteindelijk te stoppen met zijn vermaak. Na een tijd lang een ander podium te hebben bestegen en zijn repertoire te hebben bijgeschaafd, maakt hij nu zijn comeback in Etten-Leur. Dit keer wél met toestemming van de gemeente én toonvast.

Niet langer dan een uur

Hij mag onder strikte voorwaarden voortaan elke dinsdagmiddag tussen halftwee en drie uur acte de présence geven voor het winkelend publiek in hartje Etten-Leur. Het optreden mag niet langer één uur duren.

Juul speelt ook dit keer niet voor zichzelf. De munten van zijn de gulle gevers gaan opnieuw naar een goed doel. De opbrengst is bestemd voor voedselhulp in coronatijd.

Gratis concert

Fans die er niet genoeg van kunnen krijgen en nog wat klein (of groot) geld overhebben, kunnen het gratis concert van Juul ook iedere vrijdag of zaterdag op de Geerkade aan de andere kant van de stad meemaken. Want ook daar mag hij nu van het gemeentebestuur een deuntje spelen.