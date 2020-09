Al acht schapen van boer gedood op de Strabrechtse Heide, beschuldigende vinger naar de wolf

Het aangevreten deel van het gedode schaap. (foto: Hans van Lieshout) Het bloedspoor dat werd gevonden in de wei. (Foto: ZLTO) Een beetje wol dat na de worsteling achterbleef. (Foto: ZLTO) Volgende Vorige vergroot 1/3 Het aangevreten deel van het gedode schaap. (foto: Hans van Lieshout)

Voor de achtste keer dit jaar is een schaap gedood van een schapenhouder in Sterksel. Zijn kudde wordt al sinds april regelmatig belaagd door een wolf, althans daar heeft het alle schijn van. Het jongste geval dateert van afgelopen zondag.

De schapen liepen aan het Peelven in Sterksel, in een zogeheten nachtraster van 1,20 meter hoog waar stroom op staat. De indruk is dat de wolf, of een ander dier, over de netten is gesprongen en zich te goed heeft gedaan aan het schaap.

De gedupeerde schapenhouder is inmiddels vijf keer opgeschrikt door de aanblik van minstens acht dode of gewonde schapen. Hij wil vooralsnog niet reageren.

Dna-onderzoek nodig

Het Peelven, waar zijn kudde graast, maakt deel uit van de Strabrechtse Heide. In dit natuurgebied zijn de afgelopen drie maanden zeker 23 schapen en één kalf doodgebeten. In veel gevallen moet dna-onderzoek nog vaststellen of een wolf er heeft toegeslagen. Mocht dit zo zijn, dan heeft de eigenaar van het schaap recht op een schadevergoeding. Het vee kan ook door een hond zijn aangevallen.

De gedupeerde eigenaar heeft donderdag overleg met de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Deze belangenclub vraagt al langer om maatregelen om haar achterban beter te beschermen tegen de wolf. Vorige week zijn allerlei betrokkenen, waaronder ook de provincie Brabant, voor het eerst bij elkaar gekomen in het zogeheten wolvenplatform.

Ook Hans van Lieshout wil dat er doorgepakt wordt. Hij heeft elders in Sterksel, in de Pan, vijf schapen verloren en een zesde liep een nekbeet op. Volgens hem staat het als een paal boven water dat zijn dieren het slachtoffer zijn geworden van de zogeheten GW1625m-wolf.

Vier nachten gepost met camera

Van Lieshout: “Ik wilde wel eens met eigen ogen zien hoe dat beest te werk gaat. Daarom heb ik vier nachten liggen posten met een warmtebeeldcamera. Ik heb zo gezien hoe de wolf toch een nachtraster wist binnen te komen, schapen wist op te jagen en – al kon ik dat niet helemaal goed in beeld brengen – een van hen heeft gebeten.”

“Zo’n nachtraster is dus ook niet een waterdichte oplossing. Los nog van de vraag wat er voor schapenhouders bij komt kijken om een stuk grond af te zetten met dat nachtraster", zegt Van Lieshout. "Ik ben er op een maandag van half negen ’s morgens tot zes uur ‘s avonds mee bezig geweest. En na een week moet dat weer op een andere plek worden neergezet, omdat alles is kaalgevreten.”

'Probleem nog lang niet voorbij'

Van Lieshout is de afgelopen weken verschoond gebleven van aanvallen van de hongerige wolf. Hij had ze dus in de Pan staan, in de buurt van zijn gedupeerde collega. Inmiddels hebben ze elders in Sterksel ‘onderdak’ gekregen, vlakbij zijn huis. Van Lieshout: “Ik heb geluk gehad dat ik na de verplaatsing nog geen schapen heb verloren. Maar het probleem voor onze sector is nog lang niet voorbij.”