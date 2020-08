Wolf lijkt opnieuw schapen te hebben doodgebeten, ZLTO wil maatregelen

De wolf van de Strabrechtse Heide (Foto: NOS). Een van de vele schapen die dit jaar (vrijwel) zeker door een wolf zijn gedood (foto: Hans van Lieshout). Volgende Vorige vergroot 1/2 De wolf van de Strabrechtse Heide (Foto: NOS).

Op de Strabrechtse Heide bij Heeze en Sterksel zijn de afgelopen weken drie schapen doodgebeten. Ze werden in hun keel gegrepen. Gezien hun verwondingen, kan dit door een wolf zijn gedaan.

Mogelijk gaat het om GW1625m, dat is de naam die de wolf heeft gekregen die al enige maanden in Brabant ronddoolt en geregeld toeslaat. Volgens de ZLTO lijkt het erop dat de wolf zich definitief gaat vestigen op de Strabrechtse Heide. Eerder meldde Omroep Brabant dit al.

ZLTO vraagt om maatregelen

De ZLTO wil dat er maatregelen komen. “In het nationaal wolvenplan is een uitgebreid draaiboek opgenomen voor de gevestigde wolf, maar niet voor een zwerver. We spreken van een gevestigde wolf als hij minimaal zes maanden in hetzelfde gebied verblijft. De wolf op de Strabrechtse Heide zit er al bijna zo lang”, aldus Jeannette van de Ven van deze organisatie.

Dna-onderzoek op de schapen die in Heeze en Sterksel zijn gedood, moet nog wel aantonen of ze inderdaad door een wolf zijn gegrepen. Deze studie kan wel een maand duren. Dit meldt een woordvoerder van BIJ12, dat onder meer bijtincidenten met wolven in ons land registreert. Dit is ook van belang voor de gedupeerden, zij komen mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding.

Het meest recente geval dateert van 15 augustus. Toen moest een ooi eraan geloven in Sterksel. Vijf dag eerder was het raak in Heeze. Hier werden twee rammen gedood. De dieren zijn van verschillende eigenaars.

Eerder 22 dieren dood

Tussen begin juni en begin deze maand werden in Heeze en Maarheeze al 22 dode schapen gemeld. In vijftien gevallen is officieel vastgesteld dat ze door een wolf zijn geslachtofferd. Eén schaap bleek door een hond te zijn doodgebeten. De zes andere meldingen moeten nog worden onderzocht, net als de drie recente gevallen in Heeze en Sterksel. In mei werden schapenhouders in de gemeente Heusden geregeld opgeschrikt door de vondst van dode schapen.

Wolvenliefhebbers opgetogen

Mogelijk heeft GW1625m steeds toegeslagen. GW staat overigens voor grijze wolf en de m op male (mannetje). Bijzonder aan deze wolf is dat hij uit de Frans-Italiaanse Alpen komt. De wolven die eerder in Nederland werden gesignaleerd, kwamen allemaal uit landen als Duitsland en Polen. Wolvenliefhebbers zijn opgetogen over de herkomst van deze wolf, omdat beide deelpopulaties zich nu zouden kunnen mengen. Dat verbetert de genetische diversiteit.

Het Brabantse wolvenplatform, dat door de provincie is opgericht op verzoek van boeren en tuinders, komt dinsdag voor het eerst bij elkaar. In dit platform zitten vertegenwoordigers uit de agrarische sector, terreinbeheerders, provincie en gemeenten. De ‘club’ moet adviseren hoe mens en wolf vreedzaam kunnen samenleven.

'UItslagen dna-onderzoek sneller'

De ZLTO wil dat er goede afspraken komen over afrasteren, ondersteuning en vergoeding van arbeid en middelen. Ook is het wenselijk dat de uitslagen van dna-monsters eerder bekend worden. “Op die manier kan sneller worden achterhaald of schapen daadwerkelijk door een wolf zijn gedood en kunnen we slagvaardiger optreden”, aldus Van de Ven op de site van haar organisatie.

Ze is blij met de start van het platform: “In het voorjaar zijn alle partijen overvallen door de gebeurtenissen. Het wolvenplatform kan dit mogelijk voorkomen."

