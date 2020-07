Wolf verantwoordelijk voor gedode schapen bij Heusden en Heeze

De schapen die eind mei en begin juni zijn gedood in de omgeving van Heusden en Heeze begin juni, zijn allemaal aangevallen door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek.

De natuurorganisatie BIJ12 heeft van alle aangevallen schapen onderzocht door wat voor dier ze gedood zijn. Nu zijn de resultaten bekend van de periode tussen 20 mei en 10 juni. In Brabant werden er toen in totaal zeventien schapen door een wolf aangevallen. Het is niet duidelijk of het telkens om dezelfde wolf gaat.