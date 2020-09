Schoonzoon Klaas Otto de cel uit in afwachting rechtszaak

De rechtbank in Breda. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Paul G., de schoonzoon van Klaas Otto, mag worden vrijgelaten uit voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdagmiddag bepaald. G. zit al zo'n negen maanden vast. De politie denkt dat hij te maken had met het 'dodelijk drugslab' in het Belgische Hechtel-Eksel. Daarbij vielen drie doden.

Paul G. (36) uit Bergen op Zoom wordt verdacht van drugsproductie en jarenlang witwassen. Samen met een groep van acht andere verdachten zou hij begin 2019 achter het drugslab in Hechtel-Eksel, net over de grens bij Valkenswaard hebben gezeten.

Justitie denkt dat hij ook een leidende rol had bij het drugslab in Esch dat vorig jaar zomer werd opgerold en een opslagplaats voor grondstoffen in het Zeeuwse Rilland.

Voorarrest

Dinsdagmiddag was er een tussentijdse zitting. Zijn advocaat Louis de Leon kaartte het lange voorarrest aan. “De verdenkingen zijn niet toegenomen. Het is in ieder geval niet sterker geworden”, zei hij, over de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek is afgerond. G. is deze zomer nog drie keer verhoord. Volgens zijn advocaat heeft hij daarop 'meer dan uitvoerig verklaard'. De Leon haalde ook een andere verdachte aan. De vermeende grondstoffenleverancier van het Belgische lab -Harvey P.- zou hebben gezegd: 'Paul heeft er niets mee te maken', hield De Leon de rechtbank voor.

Rancuneus

De advocaat benadrukte ook nog eens dat er geen verband is tussen G. en het lab in Hechtel-Eksel: “Wat mij betreft zijn die ernstige verdenkingen er niet.” “Het is tijd om met andere ogen naar Paul G. te gaan kijken”, zei De Leon. G. zelf voegde er nog aan toe dat hij last heeft van de belastende verklaringen van een andere medeverdachte die hij nogal 'rancuneus' noemde.

De rechtbank besloot dat er onvoldoende redenen zijn om hem langer in de cel te houden en dat het persoonlijk belang nu mee speelt. G. heeft vaker gezegd dat hij nog van alles moet regelen, onder meer met de belastingdienst. De Bergenaar handelt in horloges.

Hij mag woensdagmiddag zijn cel in PI Hoogvliet verlaten. Hij krijgt geen enkelband maar wel een contactverbod voor alle medeverdachten in zijn zaak.

De zaak gaat eind november verder met een tussentijdse zitting. In januari volgt het inhoudelijke proces.

LEES OOK: Schoonzoon van Klaas Otto ontkent dat hij de baas was van dodelijk drugslab