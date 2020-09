Legowagens Brabantsedag nog maand lang in etalages Heeze te zien

De legowagens van de Brabantsedag zijn tentoongesteld door heel Heeze (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Normaal gesproken worden de wagens van theaterparade de Brabantsedag in Heeze meteen afgebroken. Maar dit jaar is alles anders. De parade kon door corona niet doorgaan. En dus werden de wagens in het klein met legosteentjes gebouwd.

Het publiek had dus geen mooie parade dit jaar. En bij de prijsuitreiking mochten ook niet veel mensen zijn. Omdat de wagenbouwers toch graag hun werk laten zien, staan alle wagens nu tentoongesteld in het centrum van Heeze. Mensen kunnen een wandeling van vier kilometer maken en hun stem uitbrengen. De wagens zijn uitgelicht door een professioneel bedrijf.

De wagens zijn het mooiste in het donker, vinden de initiatiefnemers. Bekijk er een paar in onderstaande video:

