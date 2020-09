Coronanieuws: nieuwe foto's van minister Grapperhaus die coronaregels overtreedt

Minister Grapperhaus (Archiefbeeld: Omroep Brabant) vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:



Corona staat woensdag opnieuw centraal in debatten in de Tweede Kamer

Er zijn nieuwe foto's opgedoken van minister Grapperhaus die coronaregels overtreedt

06.30

De rechtbank in Den Haag houdt woensdag een snelrechtzitting voor vier mannen die ervan worden verdacht dat ze tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag de politie aanvielen. Het gaat om verdachten uit Etten-Leur en Sint-Willebrord en twee mannen uit Den Haag.

Tijdens de betoging op 20 augustus keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Een agent raakte gewond en er werden meerdere arrestaties verricht.

De 33-jarige verdachte uit Etten-Leur wordt ervan verdacht een politiewagen te hebben vernield door zand of grind naar de auto te gooien en te schoppen in de richting van de agenten en het voertuig. De 33-jarige man uit Sint-Willebrord zou onder meer een politieagent hebben bespuugd. De politierechter doet woensdagmiddag direct uitspraak.

06.00

De uitzendbranche wordt dit jaar flink getroffen door de coronacrisis. ABN AMRO verwacht voor die sector een krimp van 12 procent door sluitingen van horeca en winkels. Dat is een grotere klap dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van 9 procent.

05.00

Uit een enquête van vakbond AOb blijkt dat 87 procent van de leraren die tot een risicogroep behoren gewoon elke dag voor de klas hebben gestaan. Niet zonder angst, zo blijkt uit de resultaten: de bezorgdheid onder docenten voor besmetting is sinds juni flink toegenomen, schrijft Trouw.

03.30 Corona opnieuw centraal in Tweede Kamer

Het coronavirus staat woensdag de hele dag centraal in de Tweede Kamer. Een eerste debat gaat over de wet voor de corona-app, het tweede over de maatregelen om het virus in te dammen. Tijdens dat laatste debat wil de Kamer ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de tand voelen over zijn bruiloft waar gasten de coronaregels overtraden.

01.50

Antilichamen tegen het nieuwe coronavirus zijn tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig in meer dan 90 procent van de herstelde coronapatiënten in IJsland. Dit wordt gesteld in een studie die dinsdag is verschenen. In eerdere studies werd juist waargenomen dat het aantal antilichamen tegen het longvirus binnen een aantal maanden na het herstel scherp afnam.

Daardoor ontstonden vraagtekens over de eventuele duur van de verhoogde immuniteit na een besmetting.

00.00 Nieuwe foto's van minister Grapperhaus die coronaregels overtreedt

Er zijn opnieuw foto's opgedoken van minister Ferd Grapperhaus die de coronaregels verbreekt. Op de foto's is te zien dat de huwelijksfoto niet het enige moment op zijn bruiloft was waar niet aan het protocol werd gehouden. Dat meldt Shownieuws.

