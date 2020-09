Nieuwe Van Gogh van 1,6 miljoen euro voor het Noordbrabants Museum

Kop van een Vrouw van Vincent van Gogh werd woensdag onthuld in het Noordbrabants Museum. vergroot

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft woensdagochtend een nieuwe Van Gogh gepresenteerd. Het museum heeft de prestigieuze aankoop ondanks de coronacrisis en de financiële tegenvallers die daarbij horen, kunnen doen. Iets na elf uur werd de nieuwe aanwinst met een vraagprijs van 2,5 miljoen euro onthuld door gedeputeerde Will van Pinxteren van cultuur in Brabant en Dorine Manson, directeur van de BankGiro Loterij. Uiteindelijk kocht het museum het werk voor 1,6 miljoen.

Noël van Hooft & Sandra Kagie Geschreven door

De nieuwe aankoop is een voorstudie van de beroemde Aardappeleters van Vincent van Gogh. Het gaat om een portret van een Brabantse boerenvrouw dat Van Gogh begin 1885 schilderde. Dit in zijn Brabantse periode in Nuenen. Het museum in Den Bosch is er lang naar op zoek geweest. Vanaf maart wil het museum het complete Brabantse verhaal van Van Gogh vertellen en daarin past dit werk dat de naam Kop van een Vrouw heeft gekregen.

Het Noordbrabants Museum heeft het werk volgens woordvoerder Stella Nulens weten te bemachtigen via een handelaar die het via veilinghuis Christie's in Londen en een particulier naar Den Bosch wist te halen. Dit dankzij steun van de BankGiro Loterij en sponsoren van het museum. Het schilderij is het vijfde werk van Van Gogh dat in bezit komt van het museum in Den Bosch.

'Hartverwarmende steun'

‘’Deze hartverwarmende steun laat zien dat het draagvlak voor kunst en cultuur nog steeds groot is en dat met name ook particulieren van harte blijven investeren in ons openbaar kunstbezit’’, zegt Nulens.

Na de onthulling is het werk tot zondag in het Noordbrabants Museum te zien. Daarna verdwijnt de nieuwe aanwinst tot maart in het depot van het museum.

Over het werk

Wie de vrouw op het schilderij is, is niet bekend. Wel heeft van Gogh haar meerdere keren vastgelegd, zo legde de conservator van het museum bij de presentatie van het werk uit. Het schilderij bleef eind 1885 in Nuenen achter nadat Vincent het dorp verliet.

Opvallend is dat de Kop van de Vrouw is geschilderd op een lichte achtergrond, iets dat het portret volgens de conservator 'aantrekkelijk maakt omdat de gelaatstrekken van de vrouw hierdoor nog beter uitkomen'.

De onthulling van de nieuwe Van Gogh. vergroot