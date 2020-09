Minder onhygiënische restaurants in Brabant: NVWA past ‘zwarte lijst’ aan na klachten

Archieffoto: Pikrepo vergroot

Er zijn in Noord-Brabant geen tien, maar slechts vier restaurants die niet voldoen aan de hygiënenormen. Dat blijkt uit een aangepaste lijst op de website van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Woensdag stonden er nog tien zaken op de lijst, dit zijn er nu zes minder.

Omroep Brabant publiceerde woensdag over de lijst met tien restaurants die een waarschuwing van de autoriteit hadden gekregen. Dit bericht werd later weer verwijderd, omdat de redactie twijfels kreeg over de correctheid van de lijst. Inmiddels is duidelijk dat zes van de tien bedrijven überhaupt niet meer op de lijst thuishoren, omdat ze hun zaken inmiddels op orde hebben. De NVWA heeft de lijst aangepast, zo bleek donderdag.

"We zijn gebeld door een ondernemer en we hebben geconstateerd dat hij gelijk had", aldus de NVWA. "Er is een fout gemaakt, de inspectieresultaten waren niet goed verwerkt." Meerdere ondernemers op de lijst lieten aan Omroep Brabant weten geklaagd te hebben bij de NVWA. De NVWA kon dit woensdag niet bevestigen.

Van 'Voldoet niet' naar 'Voldoet'

Broodjeszaak Two b uit Veldhoven, In de Sleutel uit Valkenswaard en Super Sandwich uit Breda zijn drie van de zaken die onterecht als onhygiënisch vermeld werden. De vermelding van Super Sandwich is inmiddels aangepast. Ook het rapport van Two b is van 'Voldoet niet' naar 'Voldoet' gegaan, een eerdere versie van deze vermelding is hier nog te zien. In de Sleutel scoorde woensdag nog onvoldoende op hygiëne, maar ook dat is nu opeens veranderd.

De ondernemers laten aan Omroep Brabant weten erg geschrokken te zijn van de vermelding. Alle drie geven ze aan direct aan de slag te zijn gegaan met de waarschuwing, en inmiddels zouden ze ook een goedkeuring van de autoriteit binnen hebben.

Geen ‘Zwarte lijst’

De zaken die nu nog wel als onvoldoende vermeld staan, zijn broodjeszaken uit Eindhoven, Den Bosch, Grave en Roosendaal. Bij al deze zaken zijn bij een eerdere controle fouten gerapporteerd op het gebied van hygiëne, de juiste omgang met voedsel of het weren van ongedierte.

Eerder deze week berichtten meerdere media over een ‘zwarte lijst’ van de NVWA, waarop alle horeca die een waarschuwing heeft gekregen of zelfs gedwongen dicht moest, vermeld zou worden. Volgens de NVWA komt er niet op één moment een zwarte lijst online, maar gaat de autoriteit af en toe resultaten van controles openbaar maken.