‘Dit kon je zien aankomen', studentenverenigingen gefrustreerd door coronabesmettingen op feestjes

Studentenverenigingen moesten een groot deel van hun activiteiten afgelasten in de introductieweek, om coronabesmettingen te voorkomen. Maar in plaats daarvan ontstonden er privéfeestjes. Nu is er bij veertig Tilburgse studenten een coronabesmetting geconstateerd. En studentenverenigingen balen. “We dachten al van tevoren dat dit natuurlijk niet goed kon gaan.”

Bij het Tilburgse Studenten Corps Sint Olof leverde het behoorlijk wat frustratie op. De vereniging heeft maar een fractie van de gebruikelijke introductieactiviteiten kunnen organiseren. “We deden alleen de rondleidingen”, vertelt praeses Pascal Bruineman. “We hebben een intekenbalie waar je moet verklaren dat je gezond bent en vervolgens houdt iedereen overal anderhalve meter afstand. We hebben ook al onze huizen gebeld, met de boodschap dat ze alleen met hun eigen ‘huishouden’ mochten zijn en iedereen zich aan de regels moest houden.”

Maar hij ziet ook hoe studenten buiten de verenigingsmuren de regels direct weer aan hun laars lappen. “Kijk, we snappen de maatregelen en we houden ons eraan. Maar we dachten al van tevoren dat dit natuurlijk niet goed kon gaan.”

"Wij hadden een coronaproof-borrel. Ondertussen was er boven ons een biercantus aan de gang."

Die gedachte was er ook direct bij Nadine Jansen, van Navigators Studentenvereniging, een kleine christelijke studentenvereniging in Tilburg. “Toen ik het hoorde, appte ik meteen naar mijn mede-bestuursleden: ‘Dit kon je wel aan zien komen natuurlijk’.” De vereniging organiseerde zelf een ‘corona-proof borrel’ tijdens de introductieweek. “En dat ging hartstikke goed op anderhalve meter. Maar ondertussen was er boven ons in het café een biercantus aan de gang. Een privéfeestje, denk ik. Dat contrast is dan wel heel groot.”

Controles van de gemeente

Ook bij studentenvereniging Plato ging het er streng aan toe. “De gemeente is verschillende keren langsgekomen om te checken of alles in orde was, en dat was elke keer het geval.” Het besmettingsgevaar zit hem volgens de verenigingen dan ook helemaal niet in de activiteiten die zij organiseren, maar juist in de ‘huisfeestjes’ die vervolgens ontstaan als er bij de verenigingen minder te doen is, zegt ook de voorzitter van Plato, Corné Marchal. “Mijn zorgen zitten vooral in de studenten waar minder ‘grip’ op is vanuit verenigingen. De groepjes waarvan de leden niet bij een studie- of studentenvereniging zitten.”

"Wij stellen onze sociëteit beschikbaar om borrels achter gesloten deuren tegen te gaan."

Plato organiseert juist daarom wél nog borrels op hun sociëteit. “Wij stellen onze sociëteit beschikbaar voor onze leden om te borrelen, om alle borrels achter gesloten deuren, in studentenhuizen, tegen te gaan. Het probleem zit in mijn ogen vooral bij de huisfeestjes in de TOP Week waar meerdere TOP-groepjes bij elkaar kwamen.”

Bij geen van de studentenverenigingen zijn er coronabesmettingen geconstateerd. Wel zijn er leden van Plato uit voorzorg in quarantaine gegaan, omdat er huisgenoten besmet zijn met het coronavirus.

Studenten bij de Universiteit van Tilburg zeggen dat ze zich zo goed mogelijk aan de coronaregels proberen te houden, maar dat het ook wel eens misgaat:

