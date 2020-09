'Hondenhandel in Diessen kan leiden tot verspreiding hondsdolheid', maar fokker ontkent

De puppyhandel in Diessen. vergroot

House of Animals gaat voor de tweede keer in een paar maanden tijd aangifte doen tegen een puppyhandel in Diessen. Volgens de dierenorganisatie importeert de fokker hondjes uit Hongarije die niet zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Hierdoor kan volgens House Animals in ons land het dodelijke rabiësvirus uitbreken.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) wordt ook aangeklaagd, omdat ze nalatig is bij haar toezicht, zo vindt de dierenbeschermingsorganisatie. De fokker zegt dat hij zich aan alle Nederlandse en Europese wetgeving houdt en dat de dieren die hij verkoopt, zijn ingeënt.

'Dieren- én mensenleed'

Rabiës, ofwel hondsdolheid, kan van een besmet dier worden overgedragen op mensen. In Nederland komt deze ziekte zelden of nooit voor. Volgens House of Animals wel in Hongarije, het land waar de meeste honden vandaan komen die in Diessen worden verkocht. De organisatie zegt dat bij puppy’s die er zijn opgehaald geen of te weinig antistoffen tegen rabiës in het bloed zijn gevonden. Dit zou zijn aangetoond bij steekproeven en in ‘databases.’

Volgens de oprichter van House of Animals betekent dit dat de hondjes ‘veel te jong’ en in ieder geval niet ingeënt zijn ingevoerd: “Dit moet stoppen. Hier is niet alleen sprake van dierenleed, maar ook van intens mensenleed.”

'Spijkers op laag water zoeken'

De fokker in Diessen ontkent dit. Hij zegt dat de import volgens officiële regels plaatsvindt. Hij voelt zich dan ook niet aangesproken. “We doen er juist alles aan om het goed te laten verlopen. Bovendien is de kans dat de pups in Hongarije rabiës hebben opgelopen erg klein, minder groot in ieder geval dan in landen als Bulgarije en Roemenië. We hebben er de afgelopen jaren duizenden pups gehaald en ik heb me nooit zorgen gemaakt over rabiës. Ik vind dat House of Aminals spijkers op laag water aan het zoeken is. Alleen maar om in de publiciteit te komen om zo meer donateurs te kunnen werven.”

De procedure van House of Animals wordt ondersteund door Paul Overgaauw. Volgens de onderzoeker bij de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is het risico op de verspreiding van het rabiësvirus in ons land ‘reëel, maar klein.’ De veterinair microbioloog: “De organisatie heeft aangetoond dat de handelaar dieren uit Hongarije invoert die niet zijn ingeënt.”

Volgens Overgaauw is het al langer bekend dat er hondsdolheid voorkomt in landen als Hongarije waar de puppy’s vandaan komen die in Diessen kunnen worden gekocht.

'NVWA: wel veel capaciteit'

House of Animals gaat dinsdag aangifte doen bij de politie in Amsterdam. De NVWA zegt in De Telegraaf veel capaciteit in te zetten tegen rabiës en dat juist Hongarije geen land is met een hoog risico daarop. De autoriteit waarschuwt mensen al lange tijd op te passen bij het kopen van pups en die alleen te nemen als er papieren bij zijn.