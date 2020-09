18 mannen voor de rechter na geweld tijdens Pegida-demonstratie in Eindhoven

Politie in actie tijdens rellen in Eindhoven (archieffoto) vergroot

Het Openbaar Ministerie vervolgt achttien relschoppers die zich misdroegen tijdens een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Vanaf 14 oktober verschijnen de verdachten verdeeld over drie dagen voor de politierechter in Den Bosch.

Joris van Duin Geschreven door

Vier of vijf van hen zijn volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie minderjarig. De achttien mannen maakten deel uit van de groep die vorig jaar op 26 mei tegen het protest van anti-islambeweging Pegida demonstreerden.

Die avond wandelden twintig aanhangers van Pegida met geluidswagen, demonstrerend tegen de ramadan, door Eindhoven. Ze wilden bij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat een gefrituurde varkenslap eten en toespraken houden.

Maar honderden jongeren verzetten zich daartegen en probeerden Pegida te dwarsbomen. Dat ging gepaard met geweld tegen zowel de massaal aanwezige politie en ME als Pegida. Zo werd met stenen en andere voorwerpen gegooid. Vier agenten raakten daarbij lichtgewond.

Charges

De ME voerde diverse charges uit om een einde te maken aan het geweld. De locoburgemeester van Eindhoven besloot de politie toestemming te geven de demonstratie af te breken en de Pegida-aanhangers te evacueren. Rondom de geëscaleerde demonstratie pakte de politie tien personen op. Nadat de politie beelden van relschoppers online zette, volgden meer aanhoudingen.

Hoofdpijndossier

Diverse geplande Pegida-demonstraties en de nasleep ervan hielden de gemoederen in Eindhoven vorig jaar flink bezig. Bij een aangekondigde demonstratie kwam de organisatie eerst niet opdagen. Na het uit de hand gelopen protest verbood burgemeester John Jorritsma tweemaal een aangemelde betoging van Pegida uit angst voor wanordelijkheden. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen was daarover kritisch: het grondrecht om te demonstreren zou Jorritsma hiermee hebben geschaad. Een flyeractie van Pegida in juni 2019 liep uit op een confrontatie.

De rechtszaak stond oorspronkelijk in april gepland, maar vanwege de corona-uitbraak is deze verplaatst naar volgende maand.

