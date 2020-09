Basisscholen de dupe van vleermuizen: lekkend dak mag niet worden gerepareerd

Het dak kan pas volgend jaar worden gerepareerd. vergroot

Vleermuizen zijn er de oorzaak van dat basisscholen De Noordster en De Welle in Bergen op Zoom minimaal een jaar langer last hebben van een lekkend dak. De restauratie van de scholen wordt uitgesteld vanwege een onderzoek naar deze beschermde dieren.

Verspreid over het gebouw zijn diverse vochtvlekken te zien na lekkages. “Bij een flinke hoosbui staan er emmers in de klas. Vooral tussen de ramen en het dak heb je kans op lekkages”, vertelt directrice Cynthia Rombouts van De Welle. “Zeker met de herfst voor de deur is het extra vervelend.”

Vleermuizen

De scholen, die in één gebouw zitten, zouden eigenlijk afgelopen zomervakantie opgeknapt worden. Het dak zou worden gerenoveerd en het plan was om dubbel glas te plaatsen. In april werden echter sporen van vleermuizen gevonden.

Daarom moet er nu een verplicht onderzoek worden gehouden naar de aanwezigheid van de beschermde diersoort en dat onderzoek duurt een half jaar. En tot die tijd mag het dak niet verbouwd worden. Rombouts: “Daarna is het wachten tot de volgende zomervakantie. Want je kunt niet verbouwen als de school open is. Dat zorgt voor veel te veel overlast.”

Bekijk in video hoe de school eruit ziet:

Teleurgesteld

"Ik ben heel erg teleurgesteld. Je wilt gewoon niet dat je school er nog langer zo uit blijft zien, zeker niet voor je leerlingen”, vervolgt de directrice. “Ook ouders van potentiële nieuwe leerlingen zien de staat van het gebouw.”

"Bij een flinke hoosbui en verkeerde wind moeten er emmers worden geplaatst in de gang bij de kleuters. Het zijn al jarenlang steeds weer dezelfde plekken. De lekkages zijn gelukkig niet in de klassen", weet directrice Nancy Spaapen van de De Noordster. "Het is heel vervelend en we kunnen er niets aan doen."

Het is niet de eerste keer dat vleermuizen voor vertraging zorgen in de regio. De grootschalige renovatie van het stadskantoor in Roosendaal werd vorig jaar ook al flink vertraagd door de aanwezigheid van zulke beestjes.