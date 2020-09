Tilburgse studenten Erik en Sjoerd met 12 huisgenoten in quarantaine: 'GGD stond voor een raadsel'

Foto: Len Biemans vergroot

Erik en Sjoerd zijn twee van de tientallen Tilburgse studenten die in quarantaine moeten vanwege coronabesmettingen die werden opgelopen op privéfeestjes. Samen met 12 van hun 32 huisgenoten zitten ze noodgedwongen in quarantaine. In een podcast vertellen de mannen dagelijks wat er zich binnen de muren van het huis afspeelt.

"We zitten op de helft, het is dag zes", vertellen de mannen aan Omroep Gelderland. Erik: "Iedereen wil inmiddels wel weer naar buiten. Zelfs een rondje wandelen of hardlopen mag niet. Gelukkig is er inmiddels licht aan het einde van de tunnel."

De mannen wonen in een studentenhuis met 32 huisgenoten aan de Primus van Gilsstraat, vlakbij het centrum van Tilburg. Het huis, een voormalig consultatiebureau, heeft een unieke indeling: er wonen 25 mensen op de benedenverdieping, zeven anderen hebben een kamer op de eerste verdieping. Er zijn vijf wc’s, vijf douches en drie keukens door het hele huis. En die voorzieningen worden door iedereen gebruikt.

'GGD stond voor raadsel'

Toen bij een vrouwelijke huisgenoot het coronavirus werd vastgesteld, had dat dus gevolgen voor alle bewoners. "De GGD stond in eerste instantie voor een raadsel, want het is nogal een bijzondere situatie", vertellen Erik en Sjoerd. "Eerst hoefden huisgenoten die de besmette huisgenote niet, of alleen op afstand, hadden gezien niet in quarantaine, maar achteraf moest het toch omdat we alle voorzieningen delen."

Niet alle huisgenoten zitten in quarantaine. Sjoerd: "We zitten hier met twaalf man. Andere huisgenoten zitten bij hun ouders vast en twee zelfs in Tsjechië", vertellen ze.

'10 dagen op 10 vierkante meter'

Erik en Sjoerd kwamen op het idee om een podcast te beginnen: 10 dagen op 10 vierkante meter, waarin iedere avond wordt besproken wat er die dag is gebeurd. In eerste instantie was de podcast bedoeld voor familie, vrienden en eventueel nageslacht. Maar ze kregen zoveel positieve reacties, dat de podcast nu voor iedereen beschikbaar is.

'Speciale corona activiteiten'

Inmiddels zitten de jongemannen zes dagen in quarantaine. Er zijn al verschillende ‘huisactiviteiten’ georganiseerd, en allemaal op afstand. Zo werden alle huisgenoten zondagochtend uit bed getrokken om eens flink te poetsen. "Een drempel waarvan we altijd dachten dat die zwart is, is nu bruin", vertellen Erik en Sjoerd opgewekt.

