Marco Kroon weet nog niet of hij wildplasboete moet betalen

Majoor Marco Kroon stond donderdagmiddag voor de militaire rechter in Arnhem vanwege wildplassen. Kroon geeft toe dat hij vorig jaar met carnaval op de Parade in Den Bosch een plasje deed, maar zegt hij er niks aan kon doen omdat hij een medisch probleem heeft. "Ik praat er niet graag over maar het is nou eenmaal zo." De rechter vond het een te uitgebreid verhaal om meteen uitspraak te doen en doet dat pas over twee weken, op 17 september.

De drager van de Militaire Willems-Orde was vorig jaar met carnaval verkleed als 'de koning op de kikker', zoals hij het zelf uitlegde aan de kantonrechter. Op de Parade betrapten gemeentelijke controleurs (boa's) hem op wildplassen. De aanhouding verliep tumultueus. Kroon zou hebben staan zwaaien met zijn geslachtsdeel en een kopstoot hebben gegeven aan een politieagent. Daarvoor werd hij een jaar geleden veroordeeld tot 100 uur taakstraf.

Plasproblemen

"Het zijn frustratie en pijn die ik sinds 3 maart 2019 heb gevoeld. Op een moment dat een commando zegt dat hij plasproblemen heeft, lachen ze je uit", zei Kroon tegen de kantonrechter. "Een chronische urologische aandoening", noemde zijn advocaat Knoops het. Een medisch specialist schreef ook een rapport dat de rechter kreeg.

Cambodja

Kroon zei dat hij de klachten allang heeft. "Al sinds mijn eerste uitzending naar Cambodja in 1993. Ik praat er niet graag over maar het is nou eenmaal zo. Ik slaap anderhalf, twee uur maximaal en dan moet ik weer plassen.

Over het incident was Kroon duidelijk voor de rechter: " Ik had gewoon geen keuze. Ik heb er alle moeite aan gedaan. In de Korte Putstraat heb ik geprobeerd naar de wc te gaan maar daar werd ik geweigerd. Er was geen doorkomen aan. Over een meter deed je vijf minuten!"

Zweet

De kantonrechter vroeg of hij écht niet anders kon. "Dat klopt. Ik zat echt aan mijn taks. Het zweet brak me al uit. Ik heb mijn muts zo ver mogelijk over mijn kop getrokken. Toen heb ik ervoor gekozen om zo ver mogelijk uit het zicht van iedereen te plassen, om maar van de pijn af te zijn. Het ging gewoon niet. Pure overmacht."

De officier van justitie was het daar niet mee eens. “Als je dit weet kun je talloze maatregelen nemen. Al vooraf moet je er rekening mee houden. Het alternatief is maar gewoon maar in je pak piesen”. Hij vroeg om de wildplasboete gewoon op te leggen. Maar de 140 euro mocht wel naar 120 euro.

'Mensen met een beperking'

Kroons advocaat schetste de situatie met carnaval in Den Bosch en sprak van een groot tekort aan openbare wc's. Advocaat Knoops sprak van 'afwezigheid van schuld'.

Hij haalde ook een VN-verdrag uit 2016 aan over de gelijke behandeling van mensen met een handicap. "Carnaval is een cultureel evenement. De gemeente heeft de plicht om mensen met een beperking -zoals majoor Kroon- deel te laten nemen aan het feest."

Bovendien is hij in deze zaak al genoeg gestraft door een andere rechter en alle publiciteit, zei Knoops.

Kort na het pleidooi van Knoops vroeg Kroon om een toiletbezoek. Met flinke stappen verliet hij de zaal. Kort voor de zitting was hij ook al geweest.

Kroon zei aan het einde van de zitting dat hij baalt van het imago dat hij inmiddels heeft. "De foute jongen die toch maar doet wat hij wil."

Uniform

Kroon verscheen donderdag voor de militaire rechtbank in Arnhem in uniform. Defensie had hem zeventien maanden geschorst vanwege de rechtszaak rond de kopstoot. Kroon zei daarover dat hij daar enorme last van heeft in zijn loopbaan. "Ik stond eigenlijk op de rol om te worden bevorderd."

In zijn dossier is na het incident met carnaval een zogenoemd ambtsbericht beland. Dat heeft tot gevolg dat hij vijf jaar lang niet bevorderd kan worden.

Na afloop van de zitting zei Kroon: “carrière maken ben ik nooit mee bezig geweest”. “Plezier in mijn werk is belangrijk”.

Veteranenzaken

Kroon werkte jarenlang als commando voor het Korps Commando Troepen (KCT) in Roosendaal en daarna op legerplaats Oirschot. Hij is nu bij defensie belast met veteranenzaken. Kroon mag sinds 1 september weer een uniform dragen.

Kroon verschijnt begin december weer voor de rechter. Dan voor het hoger beroep in de 'kopstoot-zaak'.