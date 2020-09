Verdachte (19) bekent doodschieten van man in Boxmeer na uit de hand gelopen drugsdeal

De situatie in Boxmeer donderdagochtend. vergroot

De 19-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag is aangehouden voor het doodschieten van een 29-jarige man aan de Leeuwerik in Boxmeer, heeft bekend de fatale schoten te hebben afgevuurd. Dat meldt de politie.

Rebecca Seunis Geschreven door

De man werd donderdagochtend door een arrestatieteam van zijn bed gelicht en zit sindsdien vast. Tijdens zijn verhoor later op de dag verklaarde hij inderdaad de schutter te zijn geweest.

Volgens de verdachte is een uit de hand gelopen drugsdeal de directe aanleiding voor zijn daad, aldus de politie. Donderdag is het huis van de verdachte in Vortum-Mullem doorzocht door de recherche. De politie wil niet zeggen wat er in het huis allemaal gevonden is. Ondanks de bekentenis van de verdachte gaat het onderzoek verder.

Vijf schoten

Omwonenden van de brandgang van de Leeuwerik in Boxmeer, waar woensdagavond de man om het leven kwam, hoorden zeker vijf schoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

